【匯控業績】匯控：無就裁員定下任何目標，將在港尋找更多機會

《經濟通通訊社１８日專訊》匯控（００００５）臨時行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ Ｑｕｉ

ｎｎ）在電話會議中表示，中國仍有良好的機遇，並預期將會繼續錄得增長。近日新型冠狀病毒

肺炎疫情爆發，集團需採取短期措施去應對疫情，但認為長期而言並未有改變集團的策略規劃。

短期而言，集團需要保護好員工，確保員工安全，以及為內地和香港的客戶提供支援。

祈耀年早前接受《彭博》訪問時表示，集團在未來３年將會裁減３﹒５萬名員工，佔整體員

工人數約１５％。他指，集團並無就裁員定下任何目標，僅預計員工人數將由現時的２３﹒５萬

人，降至約２０萬人。集團將根據業務及宏觀經濟去作出調整。

他又指，香港是集團的主要增長貢獻，集團將在亞洲及香港尋找更多投資機會及擴展業務，

並會在本港增加更多人才，以發展不同業務及產品，包括在香港設立更多與環球銀行業務相關的

職位。

集團財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）指，受疫情影響，香港業務或會出

現信貸損失，但仍需視乎疫情的持續時間，預期有待第一季過後，才能判斷出疫情對全年業務的

影響。

另外，匯控計劃於２０２０及２０２１年暫停股份回購，直至２０２２年起再行恢復，以中

和發行以股代息股份的影響。被問到提前恢復的機會，他認為，集團將不會在２０２２年前重啟

股份回購計劃。（ｓｋ）

