  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/02/2020 16:48

【匯控業績】匯控：無就裁員定下任何目標，將在港尋找更多機會

　　《經濟通通訊社１８日專訊》匯控（００００５）臨時行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ　Ｑｕｉ
ｎｎ）在電話會議中表示，中國仍有良好的機遇，並預期將會繼續錄得增長。近日新型冠狀病毒
肺炎疫情爆發，集團需採取短期措施去應對疫情，但認為長期而言並未有改變集團的策略規劃。
短期而言，集團需要保護好員工，確保員工安全，以及為內地和香港的客戶提供支援。
　　祈耀年早前接受《彭博》訪問時表示，集團在未來３年將會裁減３﹒５萬名員工，佔整體員
工人數約１５％。他指，集團並無就裁員定下任何目標，僅預計員工人數將由現時的２３﹒５萬
人，降至約２０萬人。集團將根據業務及宏觀經濟去作出調整。
　　他又指，香港是集團的主要增長貢獻，集團將在亞洲及香港尋找更多投資機會及擴展業務，
並會在本港增加更多人才，以發展不同業務及產品，包括在香港設立更多與環球銀行業務相關的
職位。
　　集團財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ　Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）指，受疫情影響，香港業務或會出
現信貸損失，但仍需視乎疫情的持續時間，預期有待第一季過後，才能判斷出疫情對全年業務的
影響。
　　另外，匯控計劃於２０２０及２０２１年暫停股份回購，直至２０２２年起再行恢復，以中
和發行以股代息股份的影響。被問到提前恢復的機會，他認為，集團將不會在２０２２年前重啟
股份回購計劃。（ｓｋ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道18/02/2020
【大象放榜】匯控業績遜預期，全球裁逾3萬員工，削支45億美元
生財有道18/02/2020
部署疫後重生 選消費龍頭安踏
剖析天下18/02/2020
本港經濟 屋漏偏逢連夜雨
剖析天下18/02/2020
默克爾失接班人 歐盟現右傾危機
剖析天下18/02/2020
【肺來橫禍】內地首季增長暫看4.5% 若5月仍未控或出大招
FOCUS18/02/2020
【FOCUS】中美科技戰進入新回合 5G、大飛機非盡頭
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金