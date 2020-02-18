《經濟通通訊社１８日專訊》匯豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝表示，集團將進行架構調整
，但亞洲區員工人數的淨影響將較細，強調亞洲未來是集團盈利貢獻最大，投資最多的地區。
王冬勝向亞洲區員工發信表示，新型肺炎疫情對集團客戶及社會造成影響，但相信只要努力
及盡心盡力，在困難時期亦可安然渡過，又強調員工的安全及福祉是集團首先的考慮。
他續稱，亞洲區是集團高增長的地區，未來仍會佔集團資本的一大部分，將繼續在大中華區
，尤其是大灣區擴展業務，並在東南亞拓展批發銀行業務，以及加強在亞洲的財富管理能力。
18/02/2020 17:40
【匯控業績】王冬勝：集團進行架構調整對亞洲區員工影響較細
《經濟通通訊社１８日專訊》匯豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝表示，集團將進行架構調整
，但亞洲區員工人數的淨影響將較細，強調亞洲未來是集團盈利貢獻最大，投資最多的地區。
王冬勝向亞洲區員工發信表示，新型肺炎疫情對集團客戶及社會造成影響，但相信只要努力
及盡心盡力，在困難時期亦可安然渡過，又強調員工的安全及福祉是集團首先的考慮。
他續稱，亞洲區是集團高增長的地區，未來仍會佔集團資本的一大部分，將繼續在大中華區
，尤其是大灣區擴展業務，並在東南亞拓展批發銀行業務，以及加強在亞洲的財富管理能力。
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