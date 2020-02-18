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即市新聞

18/02/2020 11:54

《真知灼見－溫灼培》日本經濟前景令人憂慮

　　《真知灼見》日本去年第四季ＧＤＰ按年大跌６﹒３％，是接近６年來最大跌幅，主要是與
該季日本政府加消費稅由８％增至１０％，削弱了當地消費意欲所致。另加上受到當時嚴重水災
影響亦損害了經濟。現市場擔心，受到肆虐全球的新冠狀疫情拖累，日本今年首季經濟有機會進
一步收縮，形成日本出現衰退情況。現最為憂慮是，假若疫情延續到今年夏季，屆時對日本經濟
帶來的衝擊更是不堪想像。因為日本是本屆奧運的主辨國，日本過去已投入了大量資金在奧運的
籌辦，假如因疫情導致到日本觀看奧運的人數不足，日本政府隨時面對嚴重虧蝕，使當地經濟倒
退更為嚴重。這正是現時日央行的憂慮，也解釋了為何日本央行一直揚言隨時有加推量寬機會的
原因。確實，現時日圓匯價在這方面尚未反映，因為市場普遍仍是預期疫情不會維持太久。但若
是疫情遲遲未見減退，提防日圓有機會走低。

＊疫情若未減退，日圓或有機會走低＊

　　回觀歐美貿易最新形勢。過去周末，美國貿易代表辦公室宣布從下月１８日起，對歐盟進口
飛機所徵關稅，將由現時１０％提升至１５％。明顯，美國是要向歐盟施壓，要求盡早解決與歐
盟的貿易不平衡問題。美國還警告，如歐盟作報復，將進一步提高歐盟的關稅稅額。明顯，今年
美國是要把貿易矛頭直指歐洲。我們最初以為，面對今年大選，美國總統特朗普是不會輕率對歐
盟展開貿易戰，以免雙方在關稅上大打出手，損害到雙方經濟以至特朗普自身選情。但現在看似
乎特朗普另有想法。不過，就是到現階段而言，美國對歐盟的施壓仍是輕微。區區只在一項商品
中（飛機）額外加增５％關稅，這比較美國對付中國的貿易手法可謂微不足道。當然，現階段我
們難於衡量，美國在貿易上針對歐洲只屬開始，日後還有更多手段陸續有來。還是美國對付歐洲
的取態明顯較中國輕，所以現階段建議投資者對歐元還是作壁上觀為上。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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