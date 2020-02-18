【武漢肺炎】惠譽：大多數內地發債人再融資風險低

《環富通基金頻道１８日專訊》新型肺炎疫情對惠譽評級公開授予評級的１６６家中國企業

的業務產生了不同程度的影響。這些發行人於２０２０年２月至６月到期的境內債務及跨境債務

總額相當於５８３０億元人民幣。據惠譽最新評估，這些發行人中有７％（或１２家）就其上述

期間到期的資本市場債務面臨中等到高的再融資風險。

除了受評發行人的資本市場債務到期規模之外，惠譽在評估中還考慮了諸多其他因素，包括

疫情對企業運營的潛在衝擊，資本市場再融資負擔，股權結構（是否政府相關企業），以及疫情

爆發前的信用品質。

總體來看，惠譽評定受評發行人中絕大多數（１５４家）的再融資風險為低，５家為中等，

７家為高－這７家發行人的當前評級處於Ｂ區間或更低且多為房企。

疫情將對多數中國企業產生不同程度的影響，但有些行業的發行人較其他行業具有更高的運

營和財務靈活性，例如規模較大的房企。中國政府已採取多項舉措來放鬆融資。儘管如此，未來

幾個月將到期資本市場債務（包括境內債務和跨境債務）的再融資風險將繼續存在。對在疫情爆

發前已處於困境的發行人而言再融資風險尤其高。

惠譽的評估著眼於分析２０２０年２月至６月期間公開受評的中國企業的資本市場債務再融

資需求，並識別出其中到期債務再融資風險有所上升者。這些受評者中略超半數（８７家）有境

內債券或跨境債券將在上述五個月內到期。對有些公司而言，較低的再融資需求將緩解本次公共

衛生危機對其業務的衝擊，東風汽車集團股份有限公司即為一例。

截至２０２０年６月的五個月內到期的資本市場債務佔１５家受評發行人２０１９財年總債

務的１０％或更多，其中有些發行人的現金資源少於其各自資本市場債務到期規模。但這些發行

人中有很多是政府相關企業，其資本市場融資管道應較暢通。（ｈｏ）

