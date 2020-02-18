《匯海澤言－葉澤恆》英國與歐盟分歧大，料英鎊受壓

《匯海澤言》美國昨日假期，金融市場休市。德國去年第四季經濟出現零增長，而全年經濟

增長亦只有０﹒６％後，央行估計今年第一季的經濟增長仍然表現疲弱。央行表示，出口疲弱及

受到新型肺炎疫情的影響下，當地的經濟根基沒有改變。但是，經濟增長將由本土消息帶動，而

預料工資將會上升，與及勞動市場表現有改善，而建築業表現亦會不俗。另一方面，歐元區財長

會議後，歐元集團主席森特諾表示，需要密切關注疫情的發展，特別是對歐元區經濟帶來的影響

，而特別在於區內經濟放緩仍未過去之時，故各國同意需要協調回應。有媒體報道指，如果區內

經濟轉弱的風險成真，將會採取更寬鬆的財政政策，但各國的具體措施將有所不同。似乎歐元區

已經承認區內經濟受到中國疫情的影響，但將由政府推出財政措施去應對，而非由寬鬆貨幣政策

，但表明各國將按自己的財政情況，去推出刺激經濟措施。因此，未來要留意央行的貨幣政策會

否作出配合，以刺激歐元區經濟增長。預料歐元兌美元暫時在１﹒０８邊緣上落。



＊英國拒絕歐盟建立的相同法規標準，要求令英鎊受壓＊



英國脫歐談判代表弗羅斯特在比利時布魯塞爾一間大學發表演說。他表示，重申不會延長年

底屆滿的脫歐過渡期，亦不接受歐盟以公平競爭環境為由，要求英國在脫歐後政府補貼、環保和

勞工等法規，制訂與歐盟相同的標準，甚至接受歐盟監督。他批評歐盟將自己的標準強加於已離

開聯盟的英國，才願意簽訂貿易協議，是不民主的做法。英國今日稍後會公布就業數據。預料英

鎊兌美元短期在１﹒２８５０至１﹒３１５０之間上落。



＊人行下調ＭＬＦ但可能憂慮物價上升，料放水步伐不太急＊



人行昨日開展２千億元人民幣的一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，而中標利率由上次的

３﹒２５厘，降至３﹒１５厘。另外，人行昨日亦開展１０００億元人民幣的逆回購操作。在扣

除到期的１萬億元人民幣逆回購，人行在市場收回７千億元人民幣。至於今日方面，人行認為銀

行體系的流動性處於合理充裕的水平，故今日不再開展逆回購操作，而由於今日有２２００億元

人民幣逆回購到期，故今日出現淨收回２２００億元人民幣。另外，有報道指，美國政府正考慮

對中國實行新的貿易限制，以切斷華為全球晶片供應。報道指，美國商務部將修訂外國直接產品

規例，規定全球晶片製造商使用美國設備晶片，並售予華為時需要獲得相關牌照。同時，美國將

支持新加坡藉人士出任世界智慧財產權組織，以阻止中國派出的代表成總幹事。

雖然中美簽署了首階段貿易協議，但美國對中國的敵視態度並沒有改變，只不過在其他方面

下手。至於人行昨日開展ＭＬＦ，並調低中標利率，反映人行認同透過寬鬆的貨幣政策，去刺激

經濟增長。但是，由於即使延長了新年假期，而目前工廠並未完全恢復工作。一方面令產品供應

減少，同時市場價格上升，令物價有上升的壓力。因此，在憂慮通脹上升的情況下，人行目前的

放水行動略為審慎，可能要到更差的經濟數據及落實兩會的開會時間，才可能以較強的貨幣政策

去刺激經濟。預料離岸美元兌人民幣短期在６﹒９６至７﹒０３之間上落。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

