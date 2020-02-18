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即市新聞

18/02/2020 10:00

《基金之道－龐寶林》２０１９年第四季度地區基金龍虎榜

　　《基金之道》２０１９年圓滿結束，不投資成為２０１９年最大的風險。整體來看，
２０１９年並不乏地緣政治問題，貿易衝突問題等，但也沒有影響２０１９年股市長虹。從全年
來看，除了南韓地區錄得負收益外，其它地區均錄得正回報，且大部分地區回報均達到雙位數。
新興歐洲地區２０１９年回報甚至達到了３４﹒８５％。
　　從２０１９年最後一個季度地區表現來看，表現最好的要屬台灣地區，第四季度錄得
１３﹒２７％的平均回報，且全年也有２９﹒５７％的優秀收益率。２０１９年，中美經貿戰持
續，日韓經貿摩擦升級，許多國家或地區經濟下行壓力增大，經濟增長率普遍下滑，但台灣經濟
因大選及科技股（如台積電等）卻逆流而上，成為中美、日韓經貿摩擦的「受益者」，對美國出
口的大幅增長與民間投資明顯增加是帶動經濟穩步增長的重要原因。進入四季度，全球貨幣環境
較為寬鬆，貿易摩擦有所緩解，台灣大選如火如荼的進行也吸引了大量資金，令台灣地區第四季
度表現勇奪狀元頭籌。２０１９年全年近３０％的回報也十分搶眼。
　　受益於台灣地區四季度的良好表現；四季度中美貿易關係的轉好，包括製造業ＰＭＩ在內的
一系列中國經濟數據的良好表現刺激中國地區的表現。另外，香港本地政治紛爭得以平息也令此
前持續流出香港市場的資金開始回流，刺激香港股市的上揚，使得恆生指數四季度有較大的的升
幅。所以第四季地區基金排行榜中，大中華地區以１３﹒０１％的平均回報斬獲榜眼，且全年
２９﹒９２％的高收益也在所有地區中排名第二。

＊俄股匯雙升＊

　　在俄羅斯遭到美國的幾輪新制裁以及連續七周抗議活動的一年，俄羅斯ＲＴＳ指數總回報以
４５％在全球指數中錄得表現最佳，俄羅斯盧布也是全球表現次佳的貨幣。另外穩定的油價也令
俄羅斯央行得以下調五次利率至６﹒２５％。２０１９年，由於中美貿易緊張局勢趨緩與以沙特
為首的ＯＰＥＣ產油國致力於減產的激勵，使得國際油價在２０１８年第四季低迷的表現後大幅
反彈。ＷＴＩ原油一年上漲３４﹒５％，布倫特原油上漲２２﹒７％，雙雙創下３年來的最大年
度漲幅，而俄羅斯ＲＴＳ指數也因此隨之瘋漲。從而帶動新興歐洲２０１９年全年以
３４﹒８５％的回報拔得頭籌，且第四季度１２﹒５４％的回報也令其穩坐探花席位。
《東驥基金管理董事總經理　龐寶林》

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