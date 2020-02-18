美國擬對中國實行晶片限制，港股跌４２９點收２７５３０失牛熊線

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股假期休市，市場因上日人行推穩定經濟政策而提振，

港股上日收逾三周高後，今低開１９３點，報２７７７１點。早段跌幅曾一度收窄至１８８點，

報２７７７１點，為全日最高。有消息指美國擬對中國發起新一輪技術限制，港股隨後反覆向下

。加上人行否認調整房地產信貸考核指標，以及蘋果預計因新冠疫情無法實現當季營收目標，內

房股和手機設備股齊挫，港股最多挫４６３點，報２７４９６點，失守五十天線（約２７７０４

）及２５０天牛熊線（約２７６８０點）。最終全日收報２７５３０點，跌４２９點或跌

１﹒５４％，主板成交１０１３﹒８６億元，較上日多６﹒０％。國企指數報１０８０５點，跌

１５２點或跌１﹒３９％。

Ａ股兩市全日好淡爭持，上證綜合指數報２９８４點，升０﹒０５％。深證成份指數報

１１３０６點，升６４點或升０﹒５８％。兩市合計成交９９９９﹒４７億元人民幣，較上日多

７﹒２％，刷新自去年４月以來的新高，按日增長６﹒７％。

重磅股方面，高盛提高騰訊（００７００）目標價，惟全日挫２﹒０２％，報４０８﹒２元

；中金料１９隻中概股來港上市，港交所（００３８８）跌１﹒０３％，報２７０元；平保

（０２３１８）將於周四放榜，走低１﹒１４％，報９０﹒７元；建行（００９３９）跌

１﹒０７％，報６﹒４７元；中移動（００９４１）軟０﹒３８％，報６５﹒７５元；友邦

（０１２９９）下滑１﹒４８％，報７９﹒８元。



＊人行否認調整房貸考核，內房股受壓＊



人行否認調整地產信貸考核指標，堅持「房住不炒」的定位。另外，憂慮中美關係轉差，離

岸人民幣跌穿７算，為２月１０日以來首次，內房股沽壓沉重。碧桂園（０２００７）挫

２﹒５４％，報１０﹒７６元；中海外（００６８８）跌２﹒０９％，報２８﹒０５元；華潤置

地（０１１０９）走低２﹒０８％，報３５﹒３５元；融創中國（０１９１８）插３﹒８９％，

報４３﹒２元，為全日表現最差國指股；萬科企業（０２２０２）下挫３﹒８％，報３０﹒４元

。

大市急挫，早前被野村看好的物管股繼續走高。野村稱物管有防禦性的業務特質、正面的政

策環境及積極的增長前景催化劑，保持對其樂觀看法。佳兆業美好（０２１６８）飆７﹒８１％

，報２９元；奧園健康（０３６６２）漲６﹒２％，報８﹒３９元；永升生活服務

（０１９９５）升５﹒８８％，報８﹒２８元；中海物業（０２６６９）揚１﹒１２％，報

６﹒３２元；保利物業（０６０４９）微升０﹒７７％，報６５﹒８５元。

匯控（００００５）去年帳基準稅前盈利１３３億美元趺３３％，遜預期，全日挫

２﹒７８％，報５７﹒７５元。而恆生（０００１１）去年底止全年股東應佔盈利２４８﹒４億

元，按年增２﹒６％，派息４元，軟０﹒３６％，報１６３﹒９元。其他本地銀行亦偏軟，渣打

（０２８８８）亦軟０﹒７８％，報６３﹒７元；中銀香港（０２３８８）跌１﹒０７％，報

２７﹒６５元；大新銀行（０２３５６）走低０﹒５９％，報１０﹒１元。



＊蘋果料難實現收入預期，舜宇、瑞聲跑輸藍籌



蘋果發表聲明，指受中國新冠疫情影響，中國各地工廠恢復正常狀態的速度比預期慢，全球

ｉＰｈｏｎｅ供應將暫時受限制，預計無法實現３月當季收入預期。蘋果相關手機股跑輸行業，

舜宇光學（０２３８２）急跌４﹒８５％，報１２７﹒５元，為全日表現最差藍籌；瑞聲科技

（０２０１８）亦跌３﹒６５％，報５６﹒７元；富智康（０２０３８）走低１﹒５６％，報

１﹒２６元；高偉電子（０１４１５）挫４﹒２５％，報２﹒０３元；丘鈦科技（０１４７８）

下滑１﹒３１％，報１２﹒０８元。

據外電報道指，華府考慮對中國實行新貿易限制，從而限制中國企業獲晶片技術，晶片股下

跌。中芯國際（００９８１）挫５﹒９５％，報１５﹒１８元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）插

１０﹒０６％，報１００﹒１元；華虹半導體（０１３４７）下滑１﹒４１％，報１８﹒１８元

；中電華大科技（０００８５）跌３﹒９％，報０﹒７４元。

國資委表示，春節旺季航班大面積停飛，客座率和飛機日利用率下降近一半，航空股走低。

國泰（００２９３）下跌２﹒１％，報１０﹒２８元；東方航空（００６７０）挫１﹒８４％，

報３﹒７４元；國航（００７５３）走低１﹒３％，報６﹒８５元；南方航空（０１０５５）跌

１﹒７％，報４﹒６２元。（ｆｚ）

