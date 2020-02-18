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即市新聞

18/02/2020 16:12

美國擬對中國實行晶片限制，港股跌４２９點收２７５３０失牛熊線

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股假期休市，市場因上日人行推穩定經濟政策而提振，
港股上日收逾三周高後，今低開１９３點，報２７７７１點。早段跌幅曾一度收窄至１８８點，
報２７７７１點，為全日最高。有消息指美國擬對中國發起新一輪技術限制，港股隨後反覆向下
。加上人行否認調整房地產信貸考核指標，以及蘋果預計因新冠疫情無法實現當季營收目標，內
房股和手機設備股齊挫，港股最多挫４６３點，報２７４９６點，失守五十天線（約２７７０４
）及２５０天牛熊線（約２７６８０點）。最終全日收報２７５３０點，跌４２９點或跌
１﹒５４％，主板成交１０１３﹒８６億元，較上日多６﹒０％。國企指數報１０８０５點，跌
１５２點或跌１﹒３９％。
　　Ａ股兩市全日好淡爭持，上證綜合指數報２９８４點，升０﹒０５％。深證成份指數報
１１３０６點，升６４點或升０﹒５８％。兩市合計成交９９９９﹒４７億元人民幣，較上日多
７﹒２％，刷新自去年４月以來的新高，按日增長６﹒７％。
　　重磅股方面，高盛提高騰訊（００７００）目標價，惟全日挫２﹒０２％，報４０８﹒２元
；中金料１９隻中概股來港上市，港交所（００３８８）跌１﹒０３％，報２７０元；平保
（０２３１８）將於周四放榜，走低１﹒１４％，報９０﹒７元；建行（００９３９）跌
１﹒０７％，報６﹒４７元；中移動（００９４１）軟０﹒３８％，報６５﹒７５元；友邦
（０１２９９）下滑１﹒４８％，報７９﹒８元。

＊人行否認調整房貸考核，內房股受壓＊

　　人行否認調整地產信貸考核指標，堅持「房住不炒」的定位。另外，憂慮中美關係轉差，離
岸人民幣跌穿７算，為２月１０日以來首次，內房股沽壓沉重。碧桂園（０２００７）挫
２﹒５４％，報１０﹒７６元；中海外（００６８８）跌２﹒０９％，報２８﹒０５元；華潤置
地（０１１０９）走低２﹒０８％，報３５﹒３５元；融創中國（０１９１８）插３﹒８９％，
報４３﹒２元，為全日表現最差國指股；萬科企業（０２２０２）下挫３﹒８％，報３０﹒４元

　　大市急挫，早前被野村看好的物管股繼續走高。野村稱物管有防禦性的業務特質、正面的政
策環境及積極的增長前景催化劑，保持對其樂觀看法。佳兆業美好（０２１６８）飆７﹒８１％
，報２９元；奧園健康（０３６６２）漲６﹒２％，報８﹒３９元；永升生活服務
（０１９９５）升５﹒８８％，報８﹒２８元；中海物業（０２６６９）揚１﹒１２％，報
６﹒３２元；保利物業（０６０４９）微升０﹒７７％，報６５﹒８５元。
　　匯控（００００５）去年帳基準稅前盈利１３３億美元趺３３％，遜預期，全日挫
２﹒７８％，報５７﹒７５元。而恆生（０００１１）去年底止全年股東應佔盈利２４８﹒４億
元，按年增２﹒６％，派息４元，軟０﹒３６％，報１６３﹒９元。其他本地銀行亦偏軟，渣打
（０２８８８）亦軟０﹒７８％，報６３﹒７元；中銀香港（０２３８８）跌１﹒０７％，報
２７﹒６５元；大新銀行（０２３５６）走低０﹒５９％，報１０﹒１元。

＊蘋果料難實現收入預期，舜宇、瑞聲跑輸藍籌

　　蘋果發表聲明，指受中國新冠疫情影響，中國各地工廠恢復正常狀態的速度比預期慢，全球
ｉＰｈｏｎｅ供應將暫時受限制，預計無法實現３月當季收入預期。蘋果相關手機股跑輸行業，
舜宇光學（０２３８２）急跌４﹒８５％，報１２７﹒５元，為全日表現最差藍籌；瑞聲科技
（０２０１８）亦跌３﹒６５％，報５６﹒７元；富智康（０２０３８）走低１﹒５６％，報
１﹒２６元；高偉電子（０１４１５）挫４﹒２５％，報２﹒０３元；丘鈦科技（０１４７８）
下滑１﹒３１％，報１２﹒０８元。
　　據外電報道指，華府考慮對中國實行新貿易限制，從而限制中國企業獲晶片技術，晶片股下
跌。中芯國際（００９８１）挫５﹒９５％，報１５﹒１８元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）插
１０﹒０６％，報１００﹒１元；華虹半導體（０１３４７）下滑１﹒４１％，報１８﹒１８元
；中電華大科技（０００８５）跌３﹒９％，報０﹒７４元。
　　國資委表示，春節旺季航班大面積停飛，客座率和飛機日利用率下降近一半，航空股走低。
國泰（００２９３）下跌２﹒１％，報１０﹒２８元；東方航空（００６７０）挫１﹒８４％，
報３﹒７４元；國航（００７５３）走低１﹒３％，報６﹒８５元；南方航空（０１０５５）跌
１﹒７％，報４﹒６２元。（ｆｚ）

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