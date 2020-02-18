《股金豐采－涂國彬》消化疫情擔憂，美股匯俱反彈

《股金豐采》市場情緒進入２月以來有明顯改善，對於疫情的擔憂情緒有所消化，市場風格

再次切換。風險資產先後做出反彈，避險資產回吐漲幅，但調整有限。



＊ＶＩＸ二月起轉跌＊



恐慌指數ＶＩＸ受到疫情影響，重新回到大波動的狀態，單日上漲或下跌一兩成是常態。在

１月最後兩周連續上漲，累積５５﹒７％的漲幅。不過２月開始轉跌，已經連續下跌兩周，累挫

近三成至１３﹒６８。

疫情從武漢蔓延開來，現在最主要還是在國內，不過也有全球其他城市有確診個案，而經濟

的影響也不會只是單一城市或者國家。但相對來說，美國經濟相對其他國家仍有優勢，美元資產

有吸引力。



＊美股反彈創新高＊



美國股市也受到疫情的短暫影響，但從２月開始反彈，並不斷創歷史新高。道指從２月３日

開始止跌反彈，２月５日便重返兩萬九水平，之後雖然也有反覆，但整體強勁，２月１２日創歷

史新高，連續上漲第二周，升１﹒０２％。標普同樣從２月開始做出反彈，同樣上漲第二周，升

１﹒５８％。納指上漲動能更強，２月５日就重拾９５００水平，之後逾升逾有，２月的前兩周

分別上漲４﹒０４％和２﹒２１％。



＊聯儲暫按兵不動＊



美匯指數表現強勁。一方面，經濟數據樂觀，包括近日公布的製造業和勞動力市場數據好於

預期，給美匯指數帶來最直接的支持。一方面，美聯儲減息預期回落。投資者本來預計美聯儲有

可能因為疫情影響而減息，不過看最近鮑威爾的態度，他對於美國經濟還是非常樂觀，認為當前

貨幣政策依然合適，打消了投資者對於減息的預期，短期內美聯儲或繼續按兵不動，繼續不顧特

朗普對美聯儲的施壓。

美匯指數從今年以來保持震盪走高的趨勢，相對其他貨幣來說強勢，現在已經累積

２﹒８２％的漲幅，從２月１２日開始突破９９水平，２月１７日更高見９９﹒２０９３，短線

有望延續升勢，進一步走高，突破去年高點，朝著１００水平上攻。只是如果要進一步做出突破

，如企穩１００水平，美匯指數目前還需要足夠的利好支持。此外，周內要關注上月美聯儲議息

記錄，以及部分美聯儲官員的言論，繼續關注他們對於經濟和未來貨幣政策的看法。



＊美債息低位徘徊＊



美債一度受到疫情影響，獲得買盤支持。１０年期美債收益率原本從去年最後一個季度開始

止跌靠穩，保持區間震盪，期間更嘗試去突破２％，大有向上突破的趨勢。但從今年１月下旬開

始下行壓力明顯增加。３０年期美債收益率自去年１０月來首次跌破２％。不僅如此，３個月期

美債和１０年期美債收益率曲線出現倒掛，上一次出現還是去年的１０月。２年期和５年期美債

的收益率曲線同樣出現倒掛。好在之後隨著避險情緒回落，美債收益率反彈，但目前上行動能有

限，料還將在區間震盪。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

