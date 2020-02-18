《鍾之日記》匯控裁員停回購，魚缸受壓向下走

《鍾之日記》２月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



隔晚美股假期休市，市場因上日人行穩定經濟政策而提振，港股上日收逾三周高後，今日回

吐，低開１９３點，報２７７７１點。早段跌幅曾一度收窄至１８８點，報２７７７１點，為全

日最高。有消息指美國擬對中國發起新一輪技術限制，憂中美關係再度惡化，港股隨後反覆向下

。加上，人行否認調整房地產信貸考核指標，及蘋果料次季收入難達標，內房股和手機設備股齊

挫，港股最多挫４６３點，報２７４９６點，失守五十天線（約２７７０４）及２５０天牛熊線

（約２７６８０點）。最終全日收報２７５３０點，跌４２９點或跌１﹒５４％，主板成交

１０１３﹒８６億元，較上日多６％。



＊Ａ場三連升，成交近萬億＊



滬深股市全日上演好淡角力，盤中科技股帶動大量個股普升，但權重較高的地產及金融板塊

急跌，滬綜指最終收市僅升０﹒０５％，報２９８４﹒８７點，實現三連升。儘管人行兩日收水

９２００億元人民幣，惟股市表現反覆帶旺交投，兩市全日成交９９９９億元人民幣，距離萬億

元大關僅差臨門一腳，刷新自去年４月以來的新高，按日增長６﹒７％。

新冠肺炎疫情方面，至１７日全國累計確診病例７２５３０宗，累計死亡人數１８７０人；

１７日全國新增確診病例１８９５宗，其中湖北省新增１８０７宗。疫情影響內地復工情況，蘋

果預計無法實現３月當季收入預期，上海美國商會亦表示，近八成受訪在華美企由於沒有足夠的

員工，工廠無法恢復全面生產。



＊匯控業績不理想，價跌２﹒８％＊



有「大笨象」之稱的匯控（００００５）公布全年業績，去年列帳基準稅前盈利１３３億元

美元，按年跌３３％，遜市場預期，經調整稅前盈利為２２２億美元，按年升５％，平均普通股

股東權益回報為３﹒６％，按年跌４﹒１個百分點。截至去年底，集團預期信貸損失及其他信貸

減值準備變動為２７﹒５６億元美元，主要由於工商金融業務和零售銀行及財富管理業務的準備

增加。

集團行政總裁祈耀年在業績報告中表示，計劃削減投放資本於表現欠佳的業務並降低支出，

進一步將資源集中於高回報和增長前景較佳的市場，包括零售銀行及財富管理業務以及所有亞洲

業務。同時計劃精簡複雜的集團架構，包括削減集團及中央的支出，同時提升資本效益。祈耀年

接受外電訪問時表示，集團在未來３年將會裁減３﹒５萬名員工，佔整體員工約１５％。

集團又指，計劃維持派息水平，及將普通股權一級比率維持在１４％至１５％，並計劃於

２０２１年底前達到這個範圍的上限。鑑於未來兩年將會進行大規模重組，２０２０及２０２１

年暫停股份回購，直至２０２２年起再行恢復，以中和發行以股代息股份的影響。

瑞銀發表研究報告指出，匯豐控股第四季業績表現勝預期，但重點在其策略大計，相信集團

大型的重組計劃將有利其長期增長及短期派息，惟因重組風險較大，因此瑞銀短期內仍對匯控保

持審慎態度，維持「中性」評級。

匯控成績表不算理想，全日價跌２﹒８％，報５７﹒７５元。



＊蘋果料季收不似預期，舜宇挫半成領跌恆指＊



美國蘋果公司周一（１７日）發表聲明稱，中國新冠肺炎疫情造成業務放緩且需求下降，預

計無法實現３月當季收入預期。

摩根大通估計，受疫情影響，蘋果本季度的ｉＰｈｏｎｅ出貨量將比此前預期減少１７％，

料從４７５０萬部下降至３９５０萬部，預計蘋果今年ｉｐｈｏｎｅ的出貨量將比此前預計的少

５００萬部。該行又預計，蘋果將把定價較低的第二代ｉＰｈｏｎｅ ＳＥ的發布時間從３月推

遲到６月，但不會影響蘋果今個秋季推出５Ｇ手機。

市場人士同樣關注內地零件廠商的復工情況。天風國際分析師分析師郭明錤預料，相機模組

（ＣＣＭ）廠商復工情況逐漸改善，其中，舜宇光學（０２３８２）、丘鈦（０１４７８）未來

１至２個星期的復工率，將分別增至４０％至５０％、以及４５％至５５％，較之前預期的約

３０％至４０％均有提升。

蘋果公司預警季度收入不似預期，拖累一眾蘋概股領跌大市。舜宇光學一度跌逾６﹒６％，

跌幅其後雖有所收窄，但收市仍挫４﹒９％，為今日表現最差藍籌。比亞迪電子（００２８５）

也大跌４﹒５％，報高偉電子（０１４１５）挫４﹒３％，瑞聲科技（０２０１８）跌３﹒７％

，鴻騰精密（０６０８８）亦跌２％。

今日有消息指，華府考慮對中國實行新貿易限制，限制中國使用美國用於生產晶片的設備。

消息指，美國商務部正在起草調整外國產品的規定，或要求使用美國設備，且為中國電訊設備生

產商華為服務的晶片生產商限制發放牌照。據悉，並非每個華府官員都支持計劃，總統特朗普亦

尚未審議該決定。

晶片股捱沽，ＡＳＭ太平洋（００５２２）瀉１０％，中芯（００９８１）挫５﹒６％，中

電華大科技（０００８５）跌３﹒９％，華虹半導體（０１３４７）亦軟１﹒４％。



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