  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/02/2020 09:04

【新冠肺炎】衛健委：全國昨日新增病例近１９００宗，９８人死

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家衛健委最新通報，截至２月１７日，全國累計確診新型冠
狀病毒肺炎病例７２４３６宗，累計死亡人數１８６８人；現有確診病例５８０１６宗，其中重
症病例１１７４１宗；現有疑似病例６２４２宗；累計治愈出院病例１２５５２宗。
　　單計２月１７日，全國新增確診病例１８８６宗；再多９８人死，其中湖北９３人，河南３
人，河北、湖南各１人；當日新增治愈出院病例１７０１宗，新增重症病例１０９７宗，新增疑
似病例１４３２宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例９２例，香港增至６０宗（２人出院，１人死），澳門繼
續維持１０宗（５人出院），台灣２２宗（２人出院，１人死）。

＊湖北以外地區新增病例連續第１４天下降＊

　　據國家衛健委數據統計，２月１７日，全國除湖北以外地區新增確診病例僅錄７９例，為連
續第１４天下降。過去１４天的數據分別為：８９０例（３日）、７３１例（４日）、７０７例
（５日）、６９６例（６日）、５５８例（７日）、５０９例（８日）、４４４例（９日）、３
８１例（１０日）、３７７例（１１日）、３１２例（１２日）、２６７例（１３日）、２２１
例（１４日）、１６６例（１５日）、１１５例（１６日）。（ａｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態18/02/2020
疫症衝擊亞洲經濟 日本面臨衰退
生財有道17/02/2020
【武漢肺炎】大摩：若疫情4月見頂 香港首季GDP或減最多6%
興證快訊17/02/2020
新經濟股
FOCUS17/02/2020
【FOCUS】恆大(03333)大甩賣 人幣隱憂增
生財有道17/02/2020
《開市Good Morning》溫傑：舜宇丘鈦百天線買入值博
生財有道17/02/2020
【匯控預測】市場料匯控受貸款增長放緩等影響 去年盈利跌1%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金