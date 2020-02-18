【新冠肺炎】衛健委：全國昨日新增病例近１９００宗，９８人死

《經濟通通訊社１８日專訊》國家衛健委最新通報，截至２月１７日，全國累計確診新型冠

狀病毒肺炎病例７２４３６宗，累計死亡人數１８６８人；現有確診病例５８０１６宗，其中重

症病例１１７４１宗；現有疑似病例６２４２宗；累計治愈出院病例１２５５２宗。

單計２月１７日，全國新增確診病例１８８６宗；再多９８人死，其中湖北９３人，河南３

人，河北、湖南各１人；當日新增治愈出院病例１７０１宗，新增重症病例１０９７宗，新增疑

似病例１４３２宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例９２例，香港增至６０宗（２人出院，１人死），澳門繼

續維持１０宗（５人出院），台灣２２宗（２人出院，１人死）。



＊湖北以外地區新增病例連續第１４天下降＊



據國家衛健委數據統計，２月１７日，全國除湖北以外地區新增確診病例僅錄７９例，為連

續第１４天下降。過去１４天的數據分別為：８９０例（３日）、７３１例（４日）、７０７例

（５日）、６９６例（６日）、５５８例（７日）、５０９例（８日）、４４４例（９日）、３

８１例（１０日）、３７７例（１１日）、３１２例（１２日）、２６７例（１３日）、２２１

例（１４日）、１６６例（１５日）、１１５例（１６日）。（ａｃ）

