【聚焦人幣】在岸跌２００點子至逾一周低，與離岸午後齊「穿７」

《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣匯價午後走低，在岸及離岸人幣雙雙「穿７」。

人幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微低開後反覆向下，午後更跌逾２００點子至７算

水平，暫低見７﹒００１５，為２月１０日以來最低。

而離岸人幣亦跌約１９０點子，低見７﹒００４０。

市場人士表示，近期人民幣匯率面臨的市場環境略有惡化，肺炎疫情仍持續困擾中國經濟，

由此帶來的寬鬆預期也部分加重人民幣貶值預期，雖見客盤購匯略有上升，但由於成交未能明顯

放量，因此匯價短期很難走出６﹒９４－７﹒０２元區間。（ａｃ）

