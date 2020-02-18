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18/02/2020 14:07

【新冠肺炎】武昌醫院院長劉智明染病去世，終年５１歲

　　《經濟通通訊社１８日專訊》武漢市武昌醫院院長劉智明，在抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情中
不幸染病，經全力救治無效，於今日（１８日）早上１０時５４分去世，享年５１歲。
　　武漢市衛健委對劉智明的離世表示沉痛哀悼，並向劉智明的家屬表示誠摯慰問，又指疫情發
生以來，劉智明不顧個人安危，帶領市武昌醫院全體醫務人員奮戰在抗疫一線，為新型冠狀病毒
肺炎防控工作作出了重要貢獻。（ｊｔ）

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