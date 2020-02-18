【新冠肺炎】武漢兩天內１６宗地塊延期掛牌，總起始價２９０億

《經濟通通訊社１８日專訊》據《湖北省武漢土地市場官網》發布，因受疫情影響，決定暫
停掛牌出讓Ｐ（２０２０）００１號、００２號、００３號、００４號、００６號、００７號、
００８號、０１０號、０１１號、０１２號十宗地塊，總起始價１０８﹒０５億元。
在此前一天（１７日），武漢土地市場官網亦發布公告，宣布６宗地塊受當前新冠病毒疫情
影響延期出讓，共計起始總價１８２﹒５億元。（ｊｔ）
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