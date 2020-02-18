【新冠肺炎】人行延遲發布信貸數據，分析：２月投放受疫情影響大

《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行例行於每月１０－１５日之間公布月度金融統計數據

和社會融資規模數據。不過，年初一場史無前例的疫情風暴襲來，打亂了一切節奏，直至昨日（

１７日）人行仍未公布相關數據，引起市場關注。天風證券首席銀行業分析師廖志明表示，受到

疫情影響，湖北境內的中小金融機構信貸統計壓力較大，很多中小金融機構工作人員都在家辦公

，可能在數據統計、報送方面可能有所延誤，人行也希望收到更加精確的數據統計，因此可能會

有延遲發布的情況。

對於１月的信貸投放情況，據《２１世紀經濟報道》引述多位銀行業人士表示，１月的信貸

投放受疫情影響較小，但２月的信貸投放則受到了很大的影響。業內人士稱，１月的對公信貸佔

大頭，而對公信貸一般是上年底就達成合作意向了，只等年初來個開門紅。但２月來看，除非是

和疫情相關的特別緊急的信貸會下戶後審批外，其他需要下戶的對公貸款基本處於停滯狀態，多

數中小企業也沒復工，對公業務只有已批准但還未放貸的、要求貸款展期的、以及要求減免利息

的業務操作。目前，２月只有線上貸款有一點增長，其他都是負增長，包括對公信貸和零售的消

費貸款、按揭貸款。



＊春節因素料致１月信貸增量同比略降＊



不過，也有分析師表示，雖然１月受疫情影響較小投放動力仍足，但去年春節在２月，因此

今年１月同比減少了７個工作日，預計今年１月信貸增量會比去年略低。如光大證券張文朗研究

團隊在研報中指出，年初銀行放貸積極性高，且預計企業中長期貸款仍持續改善，基建項目或為

重要拉動項；但春節因素或使得新增金融數據低於去年同期，預估１月新增人民幣貸款２﹒８萬

億元（人民幣．下同），新增社融４﹒３萬億元。

華創證券研究團隊也認為，１月融資需求邊際改善，銀行信貸投放動力較強，但春節因素使

得工作日偏少，新增信貸總量規模或仍不及去年同期，預計１月份新增信貸或在２﹒７萬億，新

增社融或在３﹒８萬億；新增社融方面，受到專項債放量發行支撐，地方債新增規模或達到

８０００億，國債到期大於發行，表外票據或小幅縮減。（ｗｌ）

