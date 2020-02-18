【新冠肺炎】鍾南山：２月中下旬病例數達峰值，將發中藥治療結果

《經濟通通訊社１８日專訊》國家衛健委最新通報，截至２月１７日，全國累計確診新型冠

狀病毒肺炎病例逾７﹒２萬宗；單計２月１７日，全國新增確診病例１８８６宗；再多９８人死

。據《南方都市報》引述國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鐘南山最新表示，初步

估計，２月中或者２月中下旬一點，就南方來說，應該達到峰值了。不過，鍾南山強調，達到峰

值不見得說它馬上會下降。達到峰值，是指積累的病例，或者說新增的病例。就全國來看，應該

還是２月中下旬達到峰值。

鍾南山指出，現在遇到最大的問題是，武漢做了很多努力，但還是沒有完全制止人傳人，看

起來還得有所增加。只有武漢的問題解決了，正常人和病人分開，解決了大量疑似病人的問號是

什麼，才將對全國有積極影響。此外，目前重症救治確實存在一定困難，特別是危重症病人救治

難度相較非典時期更大。鐘南山透露，針對重症救治，目前正在尋找更多有效的藥物、探索新的

方法，將在今日廣東省新聞發布會上發布近期中藥用於治療新冠肺炎的最新結果。



＊武漢正改擴建１０座方艙醫院＊



相較全國其他地方，武漢病死率較高。鐘南山認為，這與初期病人重複互相感染、感染病例

增速較快有關，醫護人員無法在早期對病人進行氧療等適當治療，病情發展到終末期才進入重症

病房，導致病死率高。隨著全國早預防、早發現、早隔離措施更加深入，武漢的封堵措施更加到

位，再加上來自全國的對湖北和武漢在人員、物資等方面的支持，相信情況將有所好轉。

據悉，武漢各區現正新改擴建大小型１０座方艙醫院，共計新增約１１４６５個床位，用來

收治新型肺炎感染的輕症患者。（ｗｌ）

