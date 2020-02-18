《經濟通通訊社１８日專訊》據《中證網》從富時羅素相關人士處獲悉，富時羅素將於２月
２１日紐約收盤後，即北京時間２月２２日（本周六）凌晨５點後公布第一階段第三批次Ａ股納
入安排。按照此前公告，此次納入安排實施後，Ａ股納入富時羅素的因子比例將從１５％提升至
２５％。此次擴容將在３月２０日收盤後生效。
近日，富時羅素表示，原定於今年３月的第三批次的Ａ股納入擴容將如期進行，並不會受到
疫情的影響。正式生效是３月２３日，預計被動資金將在３月２０日（周五）收盤前全部到位。
（ｗｌ）
18/02/2020 09:46
【Ａ股外援】富時羅素：將於北京時間２２日凌晨公布Ａ股擴容安排
《經濟通通訊社１８日專訊》據《中證網》從富時羅素相關人士處獲悉，富時羅素將於２月
２１日紐約收盤後，即北京時間２月２２日（本周六）凌晨５點後公布第一階段第三批次Ａ股納
入安排。按照此前公告，此次納入安排實施後，Ａ股納入富時羅素的因子比例將從１５％提升至
２５％。此次擴容將在３月２０日收盤後生效。
近日，富時羅素表示，原定於今年３月的第三批次的Ａ股納入擴容將如期進行，並不會受到
疫情的影響。正式生效是３月２３日，預計被動資金將在３月２０日（周五）收盤前全部到位。
（ｗｌ）
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