【抗疫維穩】武漢人大決定展武漢保衛戰，個人不服從可採強制措施

《經濟通通訊社１８日專訊》最先在武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情仍在持續擴散中，內

地除湖北省外的地區確診數字正在逐步下降，疫情焦點聚集在湖北省。據武漢市委旗下報章《長

江日報》報道，武漢市的人大代表昨晚（１７日）在該市第十四屆人民代表大會常務委員會會議

通過一則決定，防疫措施再升級，要打贏「武漢保衛戰」。

決定指出，市、區政府及其有關部門應當全面依法履行職責，落實屬地責任、部門責任，建

立健全防控體系，做到早發現、早報告、早隔離、早治療，力爭做到確診患者百分之百收治、疑

似患者百分之百進行核酸檢測、發熱病人百分之百進行檢測、密切接觸者百分之百隔離、小區（

村莊）百分之百實行二十四小時封閉管理，確保新冠肺炎確診患者、疑似患者和密切接觸者應收

盡收、應治盡治、應隔盡隔。

決定指出，任何個人不服從疫情管控的，有關部門可以依法對其採取強制措施，任何單位和

個人不得緩報、漏報、瞞報、謊報疫情信息，不得編造、傳播有關疫情的虛假信息，不得索取、

傳播與疫情防控無關的個人信息。

決定又指出，市、區政府可以依法緊急調集人員或者調用儲備物資，臨時徵用疫情防控所需

設備、設施、場地、交通工具和其他物資，要求相關企業組織相應的疫情防控物資和生活必需品

的生產、供給，相關單位和個人應當積極配合；國家工作人員在疫情防控工作中不依法履行職責

，濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、挪用救援款物的，依法給予處分，構成犯罪則依

法追究刑事責任。（ｅｙ）

