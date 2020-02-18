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即市新聞

18/02/2020 17:38

【武漢肺炎】國際化商品期貨保稅交割業務將暫免徵收增值稅

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家財政部和稅務總局今日聯合發布《關於支持貨物期貨市場
對外開放增值稅政策的公告》，以支持貨物期貨市場對外開放。自２０１８年１１月３０日至
２０２３年１１月２９日，對經國務院批准對外開放的貨物期貨品種保稅交割業務，暫免徵收增
值稅。
　　目前，國內期貨市場對境外交易者開放的商品期貨品種有四個品種，分別為原油、ＰＴＡ和
鐵礦石以及２０號橡膠期貨。
　　美爾雅期貨產業研究中心負責人王艷紅表示，此舉通過期貨端為企業減輕稅收負擔，將助力
企業節約成本，有序復工復產。（ｗｌ）

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