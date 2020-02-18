【抗疫維穩】疫情突如其來，中國經濟首現「保五爭六」

《經濟通通訊社記者林雯婕１８日上海專電》新冠肺炎疫情發生後，中國幾乎所有城市都從

１月底開始實施不同程度的「封村」、「封城」等管控措施，導致國內大部分經濟活動停擺。不

少金融機構因此下調此前對２０２０年中國經濟增長的預測。其中，瑞銀將今年中國經濟增速從

６％下調至５﹒４％；花旗集團兩次下調今年中國ＧＤＰ預測從５﹒８％調低至５﹒３％；標普

將中國今年經濟增長預測由５﹒７％下調至５％。可見，這場突如其來的新冠肺炎疫情，加上近

年來中美貿易摩擦的不確定性，將令中國經濟在２０２０年出現「保五爭六」的局面。

雖然中央政府還未公布２０２０年中國經濟增長目標，但中國社科院副院長蔡昉近日在接受

內媒採訪時表示，按照２０１０年中國提出的經濟總量要在２０２０年實現翻一番這個目標，今

年中國經濟增長如能達到５﹒７％便可在統計上準確達標。



＊實現５﹒７％增長目標仍然困難重重＊



可是從目前大行的預測來看，要實現５﹒７％的目標仍然困難重重。機構普遍認為，今年中

國經濟將呈現Ｖ形走勢。瑞銀預計，疫情對中國一季度ＧＤＰ增速的拖累將達到２個百分點，由

此一季度ＧＤＰ同比增速將放緩至３﹒８％。隨著經濟活動恢復常態、此前被抑制的需求得到釋

放、再加上政策支持，經濟增速有望在二季度開始反彈。在二季度、三季度經濟環比出現１０％

的增長以後，中國全年ＧＤＰ增速有望達到５﹒４％。

從消費、投資、出口三駕馬車來看，消費受到的衝擊最為明顯，尤其是外出旅遊、住宿餐飲

、交通運輸等行業。瑞銀預計，一季度整體社會消費品零售增速至少放緩５個百分點。投資方面

，受疫情影響，很多企業無法按時開工，生產訂單被迫取消，投資也將相應減少。不過總體上看

，疫情對投資影響相對較小，而且政府對投資的刺激有望加大，因此市場預計２０２０年投資對

ＧＤＰ增長貢獻度將有所提升。出口方面，中美貿易問題懸而未決，加上疫情發生後，一些國家

採取撤僑、限制入境和暫停航班往來等短期措施，對出口貿易和外商直接投資（ＦＤＩ）都有一

定程度影響，市場認為今年進出口貿易將繼續放緩。



＊寬鬆政策更進取，惟地產不會放鬆＊



為應對經濟下滑，機構預測政府會推出多項放鬆政策穩增長。但近幾年來，中國宏觀槓桿上

升，基建設施已經大規模實施，在防止房地產泡沫的前提下，中國目前所能採取的寬鬆政策空間

有限。

瑞銀預計財政政策將為受影響企業，特別是小微企業減稅降費，對受疫情影響的居民和地區

提供定向支持，並進一步加碼基建投資，預計人行會增加流動性投放，年內至少再降準１００個

點子，下調ＭＬＦ利率１５至２０個基點，對影子信貸的管控也可能會小幅放鬆。但認為政府不

會大規模刺激房地產市場，只會允許在城市層面進行政策微調。

花旗首席中國經濟學家劉利剛認為，政府需要更大膽的政策干預，一季度ＭＬＦ會再降１０

個點子，二、三季度再降１０個點子和５個點子，全年降息２５個基點；同時二、三季度會各降

準５０個點子。此外，在病毒被遏制前，政府還要部署與投資相關的措施。花旗預計今年預算赤

字率將增加至ＧＤＰ的３﹒５％，地方政府特殊債券的配額將達到３﹒５萬億元。

對於貨幣寬鬆是否會進入房地產行業，劉利剛指，今年房地產投資可能會受益於貨幣政策的

放鬆，但預計疫情對房屋價格和銷售的影響可能不會太大。房產投資今年可以實現約５％的同比

增長，雖弱於２０１９年的９﹒９％的同比增長，但仍會拉動二季度後的經濟增長。



＊人民幣匯率仍將保持穩定＊



瑞銀在報告中指出，中國承諾將保持人民幣匯率穩定，因此認為人民幣兌美元匯率今年仍

將在７上下波動。雖然中國整體經濟增長放緩、投資者信心走弱、貨幣信貸政策進一步寬鬆給人

民幣匯率帶來貶值壓力，但是由於疫情影響，中國居民出國旅行消費大幅減少，令經常帳戶順差

擴大，對匯率提供一定支撐。

