【ＦＯＣＵＳ】中美科技戰進入新回合，５Ｇ、大飛機非盡頭

【ＦＯＣＵＳ】中國舉國上下齊心抗擊新冠肺炎疫情之際，美國的對華「科技戰」似悄然進

入新回合－－先有司法部上周四（１３日）加控華為１６項罪名；緊接議長佩洛西指控北京輸出

「數字專制」；隨後消息指華府考慮阻止通用電氣為中國商飛Ｃ９１９供應發動機；最新則是商

務部擬祭新措施限制中企獲取晶片技術。



＊志在封死供應「後門」＊



中美「Ｔａｒｉｆｆ（關稅）」較勁漸和緩，「Ｔｅｃｈ ｗａｒ（科技戰）」果不其然悄

入新回合。就在中美首階段協易協議上周六（１５日）正式生效前夕，美國司法部１３日突宣布

加控中國電訊巨擘華為及其子公司１６項罪名，似有對英國上月底宣布「有限度」使用華為５Ｇ

技術敲山震虎之意。

在通俄門、通烏門中與司法部針鋒相對的眾議院議長佩洛西，僅隔一日同將矛頭對準華為。

她於德國出席「慕尼黑安全會議」時，向各國外交和安全領域高層喊話稱，「侵略形式林林總總

，而由一個並不跟我們同享價值觀的專制政府主宰５Ｇ通信網絡，正是最陰險的侵略形式」，警

告「中國正試圖通過其電信巨頭輸出數字專制（ｄｉｇｉｔａｌ

ａｕｔｏｃｒａｃｙ）」。

最新消息指，美國商務部擬修訂「外國直接產品規定（Ｆｏｒｅｉｇｎ Ｄｉｒｅｃｔ

Ｐｒｏｄｕｃｔ Ｒｕｌｅ）」，要求全球晶片製造商須先獲許可，方能使用美國設備生產供應

給華為的晶片。提案一旦成真，恐意味著除了限制本國的高通、英特爾等向華為供貨，華府更志

在封死台積電、三星等供應「後門」，消息拖累中芯（００９８１）、ＡＳＭ

（００５２２）周五（１８日）早市一度分別急挫１０％、８％。



＊下步或ＡＩ、量子計算＊



佩洛西罕有為華府政策背書，防長埃斯珀亦在同一場合露骨表示，美國把「為獲取優勢不擇

手段、不惜代價的」中國視為頭等威脅。他並警告，中國的目標是到２０３５年完成軍事現代化

，以及到２０４９年成為主導亞洲的全球性軍事力量。

鑒於此，華府據稱正考慮將中國大飛機項目Ｃ９１９（最多可容納１６８位乘客，原定明年

首批交付給東航）納入與華為一樣的狙擊目標，或拒絕發放允許通用電氣（ＧＥ）與法國賽峰的

合資公司ＣＦＭ，向中國出口更多ＬＥＡＰ１Ｃ噴氣發動機的許可。

市場數據顯示，通用、普惠（ＰＷ）、勞斯萊斯（ＲＲ）、賽峰四大巨頭，壟斷了全球

９０％以上的航空發動機份額，並形成波音和空客兩大競爭對手關鍵供應鏈的基礎。倘禁令成真

，中國自主研發的「備胎」－－ＣＪ－１０００Ａ大客機發動機，短期仍難替代

ＬＥＡＰ１Ｃ。此外，Ｃ９１９的電子系統亦仰仗美企Ｒｏｃｋｗｅｌｌ Ｃｏｌｌｉｎｓ及

Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ，燃油系統、輪胎分別有賴美企Ｐａｒｋｅｒ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ、

Ｍｉｃｈｅｌｉｎ。

繼５Ｇ、大飛機之後，科技戰新回合下一個會否再捲入ＡＩ、量子計算等？侵侵的最新預算

案大增上述兩項未來年研發支出至２８﹒６億美元，或已將答案寫在牆上。

