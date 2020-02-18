【肺來橫禍】內地首季增長暫看４﹒５％，若５月仍未控或出大招

《經濟通通訊社記者俞瑾１８日報道》一場發源於「九省通衢」重鎮－－武漢的新型冠狀病

毒肺炎疫情，從最初當地官方口中的「可防可控」，演變成逾千人喪命的「人民戰爭」，例行３

月頭開幕的全國兩會更恐破天荒延期。

封城停工、人人自危之下，從零售餐飲到電影票房、從手機到汽車、從航空到旅業……影響

之慘烈猶超２００３年ＳＡＲＳ。時值中國全面建成小康社會的決勝之年，尚未見頂的新冠疫情

，如何進一步拖累本已放緩至近３０年來最慢的內地經濟增長？一文看懂華爾街的最新評估。



＊消費佔比大增，準封城拖累生產率＊



新冠肺炎疫情對中國經濟的衝擊超越當年ＳＡＲＳ，似已成為經濟學家的共識。回看１７年

前，ＳＡＲＳ令中國２００３年第二季ＧＤＰ增速按季下挫２個百分點至９﹒１％；隨著世衛７

月５日宣布全球疫情基本受控，經濟於投資帶動下迅速反彈，全年固定投資增速高達２６﹒７％

；地產熱下，Ｍ２增速亦飆至１９﹒５８％。

不過，所謂「Ｔｈｅ ｐａｓｔ ｗａｓ ａ ｌｉｅ」，拋開中國的經濟總量佔全球比重

已從當年的４％升至１６％，最顯著的區別是，內地經濟對最終消費支出的依賴較２００３年早

不能同日而語（２００３年３５﹒８％，２０１９年５７﹒８％），而包括北上廣深等核心城市

在內的至少８０個城市全數採行「封閉式管理」，對生產率的影響更深更廣，內地首季ＧＤＰ增

速大減勢板上釘釘。



＊實現小康目標，全年須增５﹒５％＊



對於首季，目前市場預估中值為４﹒５％，即較２０１９年第四季的６％倒退１﹒５個百分

點，惟就被野村評論為「太樂觀」，該行最新削減預測至３％。花旗、瑞銀、高盛、匯豐分別預

測為３﹒６％、３﹒８％、４％、４﹒１％；摩通僅看增１％，Ｅｖｅｒｃｏｒｅ

ＩＳＩ甚至預計零增長。

至於全年，最悲觀的暫屬標普的５％；普華永道於假設疫情在３月底或４月初進入收尾階段

情境下，料ＧＤＰ增速降至５﹒２％－５﹒３％；其次為花旗、匯豐，同假設疫情３月底受控情

境下，料ＧＤＰ增５﹒３％；瑞銀則看５﹒５％。

麥格理、瑞穗同預期全年ＧＤＰ增５﹒６％；澳新、穆迪、先鋒（Ｖａｎｇｕａｒｄ）則暫

維持增長預期為５﹒８％。此外，基本預測為５﹒５％的高盛警告，若疫情嚴重持續至第二季，

則全年ＧＤＰ增速或降至５％或更低。

根據國務院參事夏斌較早時的說法，今年ＧＤＰ增長若達５﹒５％－６％之間，就可以確保

全面小康社會的ＧＤＰ翻一番的目標實現。由此看，盡早遏制新冠肺炎疫情擴散蔓延勢頭，至關

重要。



＊減息降準難避，終極或鬆地產調控＊



國家主席習近平上周二（１１日）派定心丸稱，有能力、有信心、有把握完成既定經濟社會

發展目標。

花旗預計，今年赤字率料會提升至３﹒５％水平，地方專項債亦會擴大至３﹒５萬億元；人

民銀行並料在第二季及第三季分別減息１０點子（ＭＬＦ利率周一已下調１０點子）及５點子，

同時各降準５０點子。

野村則預料，中央勢提供流動性及信貸以支撐經濟，未來將減息、降準、公開市場操作等並

舉，並料人行推出定向信貸支持，以扶助企業及家庭。高盛更稱，如疫情到５月仍得不到控制，

政府或像２０１５年那樣放鬆房地產市場調控。



＊刺激雙刃劍，恐威脅主權信用評級＊



對此，國際貨幣基金組織高級官員已示警，中國固然有採取財政刺激的餘地，但不應忽視結

構性改革和應對信貸快速增長的措施；標普則稱，如政府急於通過大規模刺激措施來支撐增長，

那麼可能給主權信用評級帶來更重大威脅。

從確診、死亡病例人數、史無前例的封城範圍看，中國都無法像２００３年利用「入世」紅

利及基建狂潮短期走出ＳＡＲＳ陰影般，輕易擺脫新型冠狀病毒的打擊，無論是更寬鬆的貨幣政

策，還是更進取的財政刺激，其效用前景及後遺症都勢更錯綜複雜。

