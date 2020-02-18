【肺來橫禍】繁華都市淪堅壁清野，一文看清各行各業打擊至深

《經濟通通訊社記者俞瑾１８日報道》內地新型冠狀病毒肺炎累計確診病例截至周一

（１７日）突破７﹒２萬例、死亡病例達１８６８例；封城及准封城狀態下，繁華都市淪堅壁清

野，各行各業影響之慘烈猶超ＳＡＲＳ。



＊春節大片撤檔，影視業寒冬＊



首當其衝遭受重創的要數電影票房，肺炎恐慌之下，內地原本春節檔上映的７部大片全數抽

起，豬年年初一單日勁收１４﹒５億元人幣盛景不再。據內媒數據，年初一（１月２５日）總票

房慘錄１８１萬元新低。

１月３１日，官方背景的「中廣聯合會電視製片委員會」１日通知所有影視製片公司、劇組

、演員暫停影視劇拍攝；加上中國電影、橫店影視、星美控股等多家院線暫停營業，連鎖反應不

僅拖累院線，更已觸發發行、營銷、後期製作公司減薪裁員潮。

ＩＭＡＸ中國（０１９７０）最新遭大和慘削目標價３７％至１７港元；於豬年最後一個交

易日勁升逾四成的觀喜傳媒（０１００３），至今則回吐近三成。



＊海底撈、優衣庫、蘋果謝客＊



ＳＡＲＳ重創的餐飲業，今次受新冠疫情影響可謂有過之而無不及。連鎖火鍋店一哥海底撈

（０６８６２）自１月２６日關閉內地約５５０間門店及外賣業務，坊間測算未計員工等成本的

日營業額損失或高逾五千億。

同命相憐的還有周黑鴨（０１４５８），內地約千間門店暫停營業；九毛九

（０９９２２）旗下包括「太二」在內的內地２６４間自營及加盟店暫停營業；呷哺呷哺

（００５２０）內地約５５０間店鋪大部分暫停營業。

外資亦未能倖免，ＢｕｒｇｅｒＫｉｎｇ、星巴克同關閉至少一半內地門店；百勝中國關閉

旗下ＫＦＣ、必勝客、Ｔａｃｏｂｅｌｌ至少三成內地門店。

新型冠狀病毒傳播力驚人，內地民眾爭相「宅」家，除了影響食肆，零售商同遭殃。宜家家

居（ＩＫＥＡ）自１月３０日起已關閉內地所有賣場；ＵＮＩＱＬＯ內地停業門店達至少

３７０間；無印良品、名創優品分別關閉至少逾半門店；蘋果內地全部４２家門店僅北京的５家

恢復限時營業。

恆大研究院報告顯示，內地餐飲零售業僅春節黃金周的損失，就可能高達５０００億元。荷

蘭合作銀行則估算，同期零售和食品服務業的收入損失或界乎３１０億至１２４０億美元。



＊民航春運載客僅去年四分一＊



此外，航空業亦急凍，據ＯＡＧ Ａｖｉａｔｉｏｎ Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ數據，截至

１０日的當周，內地三大航空公司國航（００７５３）、南航（０１０５５）、東航

（００６７０）的國際客座運力，按月分別劇減６５％、７５％、７５％，至７０６０３座、５

００７３座、６４８３７座。而廉航春秋航空卻意外成為「贏家」，其國際客座運力僅按月跌５

﹒９％至８６０４０座。

交通運輸部數據顯示，自１月２５日至２月１４日，民航日均運輸旅客４７萬人次，僅為去

年同期的四分之一；另據三大航自行披露，國航、南航、東航１月客運量分別同比下降２﹒９％

、４﹒６％、５﹒４％。

去年險遭摘牌的香港航空，其每日航班班次已由此前的約８２班減至３０班，因多個國家實

施入境管制。公司證實，除現行涉及約４００名員工的裁員計劃外，今年將進一步減少人手，並

將要求在港地勤自月中起，每月最少放兩周無薪假，或實行每周三天工作。較早時宣布逐步削減

往來內地航線９０％航班的國泰（００２９３），確定將於３月２８日前暫停華盛頓、倫敦、羅

馬、濟州、台中等多個城市的航班。

國際民航組織（ＩＣＡＯ）發表聲明稱，目前約有７０間航空公司取消往返中國的航班，料

全球民航業首季收入減４０億至５０億美元。



＊汽車手機首季銷量臨滑鐵盧＊



受累內地仍難全面復工，高度依賴生產鏈的汽車、手機業同受打擊。中汽協公布，１月汽車

銷量下降２０％至１６１萬輛，錄２０１２年１月以來單月最大降幅；其中，銷量集中於大城市

的新能源汽車，銷量更重挫５４％。協會預計，疫情可能拖累全年汽車銷量５％，而首２月銷量

恐下滑多達３０％。

行業研究機構Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ則最新指，第一季中國智能手機銷量料按年大減兩

成，其中線下手機銷量更料跌逾五成，華為將是受衝擊最嚴重的公司之一；今季暴跌將導致渠道

庫存激增，並進一步拖累次季出貨量和新產品發布時間。

國際數據公司（ＩＤＣ）另預計，中國首季智能手機出貨量或按年下跌超過３０％。其並警

告，疫情蔓延還將在中長期內為產品發布計劃，供應鍊和分銷渠道帶來不確定性。研究公司

Ｃａｎａｌｙｓ則指，中國首季智能手機出貨量恐下跌多達５０％。

新型冠狀病毒令人人自危，嚴重影響消費情緒，Ｓｔｒａｔｅｇｙ Ａｎａｌｙｔｉｃｓ預

計全年計，全球智能手機的出貨量將比預期少２％，內地出貨量將比預期減少５％。



＊石油天然氣鐵礦石需求受挫＊



全球最大石油進口國的中國需求減少，已拖累布蘭特期油價格年初至今跌約１５％。在擁有

內地最多獨立煉油廠的山東，裝載原油和成品油油輪等待卸載的時間，甚至超過往常４倍。需求

驟減的還有液化石油氣（ＬＰＧ），僅在上月，就有４艘原本運往中國的油輪被轉至土耳其、南

韓和台灣。

石油輸出國組織因應新冠肺炎疫情，已下調２０２０年全球石油需求增長預測，較之前的預

測每日少２０萬桶至２９３０萬桶。

此外，內地鋼鐵廠高爐關閉，亦拖累鐵礦石價格，大摩預計，在基本情境下，疫情對２－５

月的鐵礦石需求影響為１３７０萬噸。

