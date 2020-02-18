《匯市縱橫－蕭啟洪》遲來的商機

《匯市縱橫》新型肺炎疫情持續，全城足不出戶，旅遊零售及飲食等行業叫苦連天，筆者自

然希望各行各業能撐得住！今天卻想討論一下逆市商機－－網上購物。



網上購物在國外如英、美等地早已發展成熟。內地在過去１０年亦以幾何級數增長，淘寶、

京東等電商發展愈來愈全面，內地民眾對於網上超市習以為常，反觀香港一直不盛行。以網上超

市作例，原因有三。一，方便性：香港地少，超市等生活百貨店密度高，不論住在何處總有一家

在附近，只要下樓購買便可即時使用；二，性價比：比起附近的超市，網購價錢略高，更設有最

低消費及運費，對於精打細算的用家不太吸引；三，安全感：買蔬菜生果鮮肉等東西比較擔心貨

不對辦，能在店內觸到摸到會比較有保證。



誰能料到新型肺炎令大家改變消費習慣，不但從海外網購口罩等防疫用品，亦開始嘗試網購

日常消耗品。這次是網上超市攻佔市場的難得機遇，有機會令港人改變消費習慣之餘亦有望解決

上述的問題。方便性：如果並非等到家裡所有存貨用光才購入，其實有計劃地網購送到家中更便

捷。當大家蜂擁到超市排隊購買米、廁紙等生活用品，你我能留在家中按下購買鍵即可。即使面

對缺貨，亦能開啟ｅｍａｉｌ通知到貨詳情，比起在街上憂心忡忡四處到不同超市似乎更合乎成

本利益。勝價比：網上超市只要貨如輪轉，議價能力自然提高，是次網上超市銷量提高，其中

ＨＫＴＶｍａｌｌ日前披露１月份營運數據，其中每日平均訂單數量按年大增６５％，不難想像

可以跟供應商商討一個更具吸引力的價錢。其時售價有望與線下超市看齊。最後，安全感問題，

其實筆者第一次網購時不論是購買任何產品都不免有隔山買牛之感，但開始以後整個消費體驗不

俗，信賴度就更高。以網上超市為例，網購蔬菜生果鮮肉後，發現質素不輸附近超市，自然願意

有下一次。你又開始網購了嗎？



話說回來，市場對新型肺炎疫情的憂慮仍然高企，資金流入避險產品令金價繼續有支持。展

望本周將有紐約聯儲製造業指數、ＰＰＩ以及房屋動工數字，中國亦於２０號公布貸款利率去向

，預計環球央行的寬鬆政策將繼續支持金價，短線預期阻力位為１６１０美元。



＊本周策略＊



紐元：本周建議候低於０﹒６３６０買入紐元兌美元，目標０﹒６６２０，止蝕０﹒６２４０。



日圓：本周建議候高於１１０﹒６０水平沽出美元兌日圓，目標１０８﹒６０，止蝕

１１１﹒６０。



黃金：本周建議候低於每盎司１５５０買入黃金兌美元，目標１６１０，止蝕１５２０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

