《股壇解碼－戴名》道指游刃有餘；中芯（０９８１）業績難以持續

《股壇解碼》道指上周並沒有受武漢肺炎疫情影響，上試高位２９５５０點，由於道指期權

並沒有淡倉建倉的跡象，相信短期回調的機會不高，維持２９８００點的短期上升目標。民主黨

總統候選人予人群龍無首的感覺，反之共和黨則槍口一致，美國改朝換代的機會進一步降低，預

期在特朗普效應下的美國經濟將繼續走高。



＊遍地開花＊



武漢肺炎在全球各地的個案增加，當中新加坡和泰國的疫情徹底粉碎之前市場的預期，根據

ＳＡＲＳ的經驗，冠狀病毒在酷熱天氣下將會消失，但新加坡和泰國本來就是亞熱帶國家，武漢

肺炎在這樣酷熱的國家依然發揮強大的傳染力，相信武漢肺炎病毒對全球的影響並不會隨著夏天

的來臨而銷聲匿跡，反而會對全球上半年的經濟造成嚴重打擊。



＊遙不可及＊



武漢肺炎疫情持續爆發，由於統計方式的改變，感染人數已突破６８０００人，相關的有效

藥物還在摸索階段，隨著全國陸續復工，相信還有一輪爆發期，湖北全省的居住社區已經採取封

閉式管理，傳聞深圳、廣州和全國多個城市的部分居住社區都出現相同情況，相信疫情已接近全

面爆發的階段，在新疫苗面世無期的情況下，國內經濟將嚴重受挫，投資者應暫時遠離公司業務

以國內市場為主的股票。



＊牛去熊來＊



上周末（１３日和１４日）恆指２７６００點的認沽期權出現建倉跡象，相信回調會很快出

現，加上疫情在國外有爆發跡象，對環球整體經濟將出現不可預估的拖累，香港作為一個轉口貿

易和國際金融中心，相信要面對的風險要比個別單一國家高，首當其衝的是零售業和服務業（包

括飲食業），大量公司要求員工放無薪假期或休假，裁員潮和倒閉潮將接踵而來，香港經濟少不

免受到重創，預期今年內要完全復甦是不可能，維持下跌支持位在２５２００點附近。



＊股票簡評＊



中芯國際（００９８１）主要從事半導體製造、電腦輔助設計、製造、測試、封裝以至買賣

集成電路和其他半導體服務，同時亦設計和製造半導體掩膜。集團不單止在晶片產業鏈上提供一

條龍服務，中芯國際亦是國內的半導體龍頭企業。集團從上市之初被冠以中國ＩＮＴＥＬ的光環

，股價自上市以來已累積不少升幅，加上去年第四季業績勝預期，在市場資金欠出路的情況下，

加上重提幾年前中芯國際與華為秘密研製７ＮＭ芯片將在短期內取得實質突破而令近期股價從去

年（１９年）１０月開始持續走高，但傳聞已經不是新鮮事，市場亦已經借這傳聞炒作了多次，

如果短期內沒有實質消息公報的話，市場對股價的憧憬也會消失，不排除會有為數不少的獲利盤

出現，對股價造成壓力。

中芯國際目前的１４ＮＭ芯片才剛開始量產不久，收入貢獻僅佔整體的１％，雖然可以有上

升的空間，但１４ＮＭ芯片技術在市場上並不算是領先技術，就算是１２ＮＭ芯片技術對比現在

台積電和三星致力發展的５ＮＭ技術已經落後了２至３代的技術，所以中芯國際市場後續發展並

不樂觀。集團最近的季績表現理想，主要受惠於中美貿易談判期間美方對中方技術限制出口，國

內企業（特別是華為）不得不向國內採購，中芯國際身為國內半導體龍頭企業當然受惠不少，假

若中方遵守剛簽訂的貿易協議加大進口美國芯片和相關技術產品，中芯國際的業務將大受打擊，

集團要追趕５ＮＭ技術也要付出巨大的科研經費，同時能否從ＡＳＭＬ買入ＥＵＶ光刻機也是一

個關鍵，投資者宜先沽貨獲利，待股價回調到１０元以下再考慮買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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