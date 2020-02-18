《經濟通通訊社１８日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，新冠肺炎多名確診患
者曾到過西灣河區，但難以單憑居住地點推論，建議當局利用警方查案時使用的超級電腦，協助
追查。
他形容，「鑽石公主號」郵輪是當年淘大翻版，爆發情況甚至比當年淘大更嚴重，船上約
３７００人中，一半人經檢測後，現時有４５４人確診，感染比率約為四分一；確診者中亦有約
７０人屬沒有病徵的隱型感染者，估計乘坐包機回港人士當中，最壞的情況會有１００人會確診
，醫院要作好準備。（ｃｌ）
18/02/2020 14:14
【新冠肺炎】何栢良：鑽石公主號爆發甚於淘大，促超級電腦追查
《經濟通通訊社１８日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，新冠肺炎多名確診患
者曾到過西灣河區，但難以單憑居住地點推論，建議當局利用警方查案時使用的超級電腦，協助
追查。
他形容，「鑽石公主號」郵輪是當年淘大翻版，爆發情況甚至比當年淘大更嚴重，船上約
３７００人中，一半人經檢測後，現時有４５４人確診，感染比率約為四分一；確診者中亦有約
７０人屬沒有病徵的隱型感染者，估計乘坐包機回港人士當中，最壞的情況會有１００人會確診
，醫院要作好準備。（ｃｌ）
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