【新冠肺炎】何栢良：鑽石公主號爆發甚於淘大，促超級電腦追查　

《經濟通通訊社１８日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，新冠肺炎多名確診患

者曾到過西灣河區，但難以單憑居住地點推論，建議當局利用警方查案時使用的超級電腦，協助

追查。

他形容，「鑽石公主號」郵輪是當年淘大翻版，爆發情況甚至比當年淘大更嚴重，船上約

３７００人中，一半人經檢測後，現時有４５４人確診，感染比率約為四分一；確診者中亦有約

７０人屬沒有病徵的隱型感染者，估計乘坐包機回港人士當中，最壞的情況會有１００人會確診

，醫院要作好準備。（ｃｌ）

