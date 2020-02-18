《經濟通通訊社１８日專訊》灣區發展（００７３７）公布，由交通運輸部經國務院同意，
在新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間，全國免收收費公路所有車輛的通行費，通知適用於分別持有
４５％及５０％權益的合營企業所營運廣州－深圳高速公路及廣州－珠海西線高速公路。鑒於通
行費收入是其合營企業主要收入來源，預期實施該通知將為該集團業務表現帶來負面影響。
該集團指，免收通行費的時間範圍從昨天起，至疫情防控工作結束，具體截止時間將另行通
知。（ｗｈ）
18/02/2020 08:00
【新冠肺炎】灣區發展（０７３７）料免收車輛通行費負面影響業務
《經濟通通訊社１８日專訊》灣區發展（００７３７）公布，由交通運輸部經國務院同意，
在新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間，全國免收收費公路所有車輛的通行費，通知適用於分別持有
４５％及５０％權益的合營企業所營運廣州－深圳高速公路及廣州－珠海西線高速公路。鑒於通
行費收入是其合營企業主要收入來源，預期實施該通知將為該集團業務表現帶來負面影響。
該集團指，免收通行費的時間範圍從昨天起，至疫情防控工作結束，具體截止時間將另行通
知。（ｗｈ）
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