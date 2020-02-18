【新冠肺炎】越秀基建（０１０５２）料免收費不利影響整體表現

《經濟通通訊社１８日專訊》越秀交通基建（０１０５２）公布，經國務院同意，在新型冠

狀病毒疫情防控期間，由昨天起實施免收內地所有收費公路車輛通行費，本年度整體表現預期會

受到免收通行費的不利影響。

該集團指，免收通行費適用於其所控制或投資的所有收費公路及橋樑項目。該集團指，根據

交通運輸部官方網站發布，內地政府將研究推出相關配套保障政策，統籌維護收費公路使用者、

債權人、投資者和經營者的合法權益，但現時無法知道免收費期何時結束及有關配套保障政策何

時推出。（ｗｈ）

