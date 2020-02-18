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18/02/2020 08:02

【新冠肺炎】越秀基建（０１０５２）料免收費不利影響整體表現

　　《經濟通通訊社１８日專訊》越秀交通基建（０１０５２）公布，經國務院同意，在新型冠
狀病毒疫情防控期間，由昨天起實施免收內地所有收費公路車輛通行費，本年度整體表現預期會
受到免收通行費的不利影響。
　　該集團指，免收通行費適用於其所控制或投資的所有收費公路及橋樑項目。該集團指，根據
交通運輸部官方網站發布，內地政府將研究推出相關配套保障政策，統籌維護收費公路使用者、
債權人、投資者和經營者的合法權益，但現時無法知道免收費期何時結束及有關配套保障政策何
時推出。（ｗｈ）

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