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18/02/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４０﹒３億人幣，買建行中興沽中芯吉利

　　《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行宣布「放水」，進行２０００億元人民幣中期借貸便
利（ＭＬＦ）操作，利率下調１０基點至３﹒１５％。消息帶動Ａ股及港股上升，港股亦一度重
返二萬八關，高見２８０５５點。收報２７９５９點，升１４４點或升０﹒５２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４０﹒３億元人民幣增加逾１３％。北水淨買入最多的個股依
次是建行（００９３９）、中興（００７６３）、小米（０１８１０）；淨賣出最多的依次是中
芯（００９８１）、吉利（００１７５）、融創（０１９１８）。
　　主板成交９５６﹒０４億元較上日減少近０﹒２％。其中港股通成交１９５﹒８億元，佔總
成交２０﹒５％。

＊憧憬ＬＰＲ利率下調，北水力買內銀股＊

　　人行進行２０００億元人幣ＭＬＦ操作兼下調中標利率，市場憧憬貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）或下調，內銀股受捧，北水力買建行、中行（０３９８８）及工行（０１３９８），
淨買入分別為９﹒２５億元、２﹒０２億元及１﹒９３億元，股價分別收升０﹒４６％報
６﹒５４元，漲０﹒３１％報３﹒２３元，以及升０﹒９１％報５﹒５７元。
　　中芯國際昨日（１７日）遭北水力沽，淨沽出０﹒９５億元，股價微跌０﹒７４％，報
１６﹒１４元。
　　大和總研發表研究報告指，中芯國際一直依賴政府補貼，去年第四季業績來自非核心業務的
貢獻最大。該行認為，公司如果沒有補貼，核心業務將保持虧損，因此由「遜於大市」評級下調
至「沽售」，惟將目標價由９﹒２元，上調８﹒７％至１０元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　９．２５　
　　中興通訊（００７６３）　　　　　　３．０３　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　２．２０　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　２．０２　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　１．９３　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　１．４４　
　
　　淨沽出最多港股：
　　中芯國際（００９８１）　　　　　－０．９５　
　　吉利汽車（００１７５）　　　　　－０．８７　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－０．３３　
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　　　－０．０９　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｅｃ）

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