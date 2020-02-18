【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４０﹒３億人幣，買建行中興沽中芯吉利

《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行宣布「放水」，進行２０００億元人民幣中期借貸便

利（ＭＬＦ）操作，利率下調１０基點至３﹒１５％。消息帶動Ａ股及港股上升，港股亦一度重

返二萬八關，高見２８０５５點。收報２７９５９點，升１４４點或升０﹒５２％。

按額度計算，北水全日淨流入４０﹒３億元人民幣增加逾１３％。北水淨買入最多的個股依

次是建行（００９３９）、中興（００７６３）、小米（０１８１０）；淨賣出最多的依次是中

芯（００９８１）、吉利（００１７５）、融創（０１９１８）。

主板成交９５６﹒０４億元較上日減少近０﹒２％。其中港股通成交１９５﹒８億元，佔總

成交２０﹒５％。



＊憧憬ＬＰＲ利率下調，北水力買內銀股＊



人行進行２０００億元人幣ＭＬＦ操作兼下調中標利率，市場憧憬貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）或下調，內銀股受捧，北水力買建行、中行（０３９８８）及工行（０１３９８），

淨買入分別為９﹒２５億元、２﹒０２億元及１﹒９３億元，股價分別收升０﹒４６％報

６﹒５４元，漲０﹒３１％報３﹒２３元，以及升０﹒９１％報５﹒５７元。

中芯國際昨日（１７日）遭北水力沽，淨沽出０﹒９５億元，股價微跌０﹒７４％，報

１６﹒１４元。

大和總研發表研究報告指，中芯國際一直依賴政府補貼，去年第四季業績來自非核心業務的

貢獻最大。該行認為，公司如果沒有補貼，核心業務將保持虧損，因此由「遜於大市」評級下調

至「沽售」，惟將目標價由９﹒２元，上調８﹒７％至１０元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ９．２５

中興通訊（００７６３） ３．０３

小米集團（０１８１０） ２．２０

中國銀行（０３９８８） ２．０２

工商銀行（０１３９８） １．９３

騰訊控股（００７００） １．４４



淨沽出最多港股：

中芯國際（００９８１） －０．９５

吉利汽車（００１７５） －０．８７

融創中國（０１９１８） －０．３３

贛鋒鋰業（０１７７２） －０．０９

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（ｅｃ）

