《日入而息》匯控業績遜預期擬裁員逾３萬人，恒生暫未有裁員計劃

《今天重點》﹡匯控（００００５）去年列帳稅前盈利１３３億美元跌３３％，遜預期；去

年經調整稅前盈利為２２２億美元，按年升５％；去年經調整收入增長率與

支出增長率之差為正３﹒１％；去年預期信貸損失及其他信貸減值準備升至

２８億美元；亞洲區去年列帳基準稅前利潤按年升３﹒８％；香港業務經調

整除稅前利潤增加５％至１２１億美元；匯控重組歐美等業務，料重組支出

約６０億美元；匯控料８月公布行政總裁繼任人選，削支等計劃屬正確；邵

偉信指須針對新冠肺炎疫情提列更多撥備

﹡恆生（０００１１）全年純利升３％至２４８﹒４億元遜預期，第四次中期

息４元；恆生去年下半年純利較上半年減少１８％，提撥倍增；恆生去年淨

利息收益率擴闊至２﹒２％，提撥增加８４％；恆生平均股東權益回報率為

１５﹒２％，成本效益比率為３０％；恆生指長遠維持漸進派息政策無變，

短期需視不同因素；未有裁員及凍薪計劃，暫難估算紓困措施成效

﹡本港最新失業率升至３﹒４％符預期，建造業失業六年新高；本港人口去年

底增至７５０萬，按年升０﹒２％；去年商品整體出口貨量下跌５％

﹡林鄭月娥稱防疫基金預算約２８０億，周五向財委會提申請；派包機接鑽石

公主號港人如期返港存不穩定因素



《即日市況》﹡美國擬對中國實行晶片限制，港股跌４２９點收２７５３０失牛熊線



《深滬股市》﹡成交９９９９億元十個月高，惟滬綜指僅升０﹒０５％



《美元匯價》﹡聯儲息口取態較強硬，關注通脹壓力升溫影響；歐元最新報１﹒０８３３

╱３４，日圓最新報１０９﹒７０╱７２



《公司業績》﹡匯控（００００５）去年列帳稅前盈利１３３億美元跌３３％，遜預期；去

年經調整稅前盈利為２２２億美元，按年升５％；去年經調整收入增長率與

支出增長率之差為正３﹒１％；去年預期信貸損失及其他信貸減值準備升至

２８億美元；亞洲區去年列帳基準稅前利潤按年升３﹒８％；香港業務經調

整除稅前利潤增加５％至１２１億美元；匯控重組歐美等業務，料重組支出

約６０億美元

﹡恆生（０００１１）全年純利升３％至２４８﹒４億元遜預期，第四次中期

息４元；恆生去年下半年純利較上半年減少１８％，提撥倍增；恆生去年淨

利息收益率擴闊至２﹒２％，提撥增加８４％；恆生平均股東權益回報率為

１５﹒２％，成本效益比率為３０％

﹡冠君產業信託（０２７７８）去年可分派收入升２﹒３％，末期分派

１３﹒３４仙

﹡德利機械（０８１４２）派發特別息１﹒５仙

﹡數碼通（００３１５）中期純利跌兩成，派中期息１４﹒５仙



《公司資訊》﹡匯控（００００５）未來兩年將大規模重組，今明兩年暫停股份回購；擬於

未來３年裁減３﹒５萬名員工，佔員工總數約１５％；集團行政總裁人選將

於６至１２個月內作出委任；無就裁員定下任何目標，將在港尋找更多機會

；匯控料８月公布行政總裁繼任人選，削支等計劃屬正確；匯控邵偉信稱須

針對新冠肺炎疫情提列更多撥備

﹡偉俊集團（０１０１３）終止銷售及供應框架協議

﹡國藥科技（０８１５６）與珠海華發集團就醫療物資購買簽訂戰略合作

﹡歌禮製藥（０１６７２）旗下脂肪肝炎藥品臨床試驗申請獲受理

﹡遠東發展（０００３５）建議進一步發行６０００萬美元票據

﹡華訊（００８３３）兩家深圳工廠將於下周一復工

﹡晨訊科技（０２０００）上月收入按年跌４７﹒６％至５５１０萬元

﹡達芙妮（００２１０）去年同店銷售跌兩成，關閉２２８８個銷售點

﹡信懇智能（０１９６７）深圳廠房暫時尚未獲批復工，或影響中期業績

﹡惠理集團（００８０６）截至１月底管理資產總值按年跌１１﹒８％



《國企紅籌》﹡華能新能源（００９５８）今早宣布停牌

﹡國壽（０２６２８）１月份原保險保費收入按年升２２﹒６％

﹡深圳控股（００６０４）料１月及２月份合同銷售會受較顯著影響

﹡中煤能源（０１８９８）１月份商品煤銷量按年升７﹒９％

﹡中國太平（００９６６）１月份原保險保費收入按年跌８﹒２８％



《神州民企》﹡四環醫藥（００４６０）旗下咪達唑侖口頰黏膜溶液獲藥品註冊批件



《中國要聞》﹡銀保監表示去年商業銀行淨利２萬億，不良率１﹒８６％

﹡國資委表示央企運用５Ｇ技術等助疫情防控；國機集團等生產醫用口罩每天

１３０萬隻

﹡滬中小學３月２日起開展在線教育

﹡橡樹資本子公司落地北京，註冊資本５４２萬美元

﹡扶貧辦、財政部表示新增資金分配測算向疫情重區傾斜

﹡疫情突如其來，中國經濟首現「保五爭六」

﹡內地首季增長暫看４﹒５％，若５月仍未控或出大招

﹡佩洛西指華為監控５Ｇ使用者，籲歐洲各國勿因小失大

﹡美企斥「一帶一路」為中企帶來優勢，外交部：沒聽說

﹡國務院表示開展對美加徵關稅商品市場化採購排除工作

﹡人行稱流動性充裕暫停逆回購，淨回籠２２００億元

﹡農業部表示四川、湖南２個中小養殖場禽流感疫情已處置；蔬菜均價比春節

前漲７﹒２％

﹡特斯拉與寧德時代洽談在中國製造汽車使用無鈷電池

﹡杭州今日撤銷市域範圍內所有公路交通檢查卡點

﹡汽柴油價年內第二次下調，每噸降４１５元和４００元

﹡國際化商品期貨保稅交割業務將暫免徵收增值稅

﹡外交部表示中歐簽訂條約等在英脫歐過渡期仍適用於英國



《寶島快訊》﹡台股收跌近１％，報１１６５１﹒４４點



《其他消息》﹡本港最新失業率升至３﹒４％符預期，建造業失業六年新高；本港人口去年

底增至７５０萬，按年升０﹒２％；去年商品整體出口貨量下跌５％

﹡警斥《頭條新聞》抹黑，通訊辦接逾２００宗節目投訴

﹡法庭駁回針對證監會調查權力提出司法覆核申請

﹡旅發局表示今年訪港旅客跌幅或逾一成，影響超過沙士

﹡畢馬威表示政府財政穩健，絕對有能力推更果斷紓困措施；倡政府向１８歲

以上港人派１萬消費券振經濟

﹡深股通額度全日流出２﹒９５億元；滬股通額度全日流走逾２３億，陸股通

淨賣出５３﹒９億

﹡菲傭獲准即時返回港澳工作



《新冠肺炎》﹡全國累計確診病例據報逾７﹒２萬宗，湖北逼近６萬宗

﹡衛健委表示全國昨日新增病例近１９００宗，９８人死；單日新增確診首降

２０００例以內，疫情向好變化

﹡鍾南山稱２月中下旬病例數達峰值，將發中藥治療結果

﹡世貿表示中國肺炎疫情深化全球貿易下滑趨勢；世衛專家分三路赴京粵川獨

欠湖北，行程安排受質疑

﹡全國鐵路發送旅客人次昨跌８９％料今日再降至９１％

﹡武昌醫院院長劉智明染病去世，終年５１歲

﹡湖北恩施市所有小區實行２４小時封閉管理

﹡衛生署表示本港新增１宗確診患者為菲傭，累計６１宗

﹡醫管局表示監測計劃明天擴展至普通科門診及急症室病人

﹡林鄭月娥稱防疫基金預算約２８０億，周五向財委會提申請；派包機接鑽石

公主號港人如期返港存不穩定因素

﹡人行延遲發布信貸數據，分析指２月投放受疫情影響大

﹡上海美國商會表示近八成在華美企缺乏工人復產

﹡中國升海食品訂消毒液產品合作協議，疲情影響營運

﹡中國貿促會表示部分海外客戶已停止接收中國金屬產品

﹡支付寶表示本周全國營業小店環比增長２５％

﹡北京車展宣布延期，減少人員聚集風險

﹡外傭初步確診，僱主為北角酒家飯局病人

﹡農業部表示加快恢復家禽正常生產經營，努力減少損失；無疫情或疫情較輕

的縣要抓緊春耕備耕

﹡汽車流通協會表示全國商用車行業復工率約１７％

﹡武漢兩天內１６宗地塊延期掛牌，總起始價２９０億

﹡浙江各市解除半封城，公共交通恢復營運，溫州除外

﹡消息指商舖將罷工促減租，主要涉新地九置新世界商場

﹡國資委表示年初制定的生產經營目標不會改變；涉藥央企正進行疫苗研發，

抓緊抗疫藥物生產；航空客座率和飛机日利用率降近一半；電信企業建基站

２５７個，確保湖北網絡暢通；國資委牢樹「過緊日子」思想，指導企業用

好支持政策

﹡惠譽表示大多數內地發債人再融資風險低；阿里巴巴有充足評級空間來遏制

疫症的影響

﹡曾與確診者開會的醫管局員工對新冠病毒呈陰性反應

﹡港鐵（０００６６）撥１０萬個口罩透過社聯轉贈有需要人士

﹡港府將協助「鑽石公主號」五名澳門居民返港；鑽石公主號港人返港後，將

入住駿洋邨強制檢疫１４天

﹡許樹昌稱郵輪及湖北港人可採取「１０＋４」模式隔離

﹡何栢良稱鑽石公主號爆發甚於淘大，促超級電腦追查

﹡專家表示鑽石公主號屬疫區，促派人檢查駿洋邨排污渠

﹡Ｈ＆Ｍ表示受疫情影響，內地門市仍超過一半暫時停業

﹡特步料湖北以外生產線及零售店２月底全面恢復營運

﹡貨車司機遲遲未復工，中國多地港口堆積數千貨櫃凍肉

﹡耿爽回應部分國家對華簽證設限，望各國不要過度反應

﹡華誼騰訊娛樂（００４１９）疫情不會對新電影項目構成重大影響

﹡徐德義稱檢疫中心提供１５０個房間，使用率約九成

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