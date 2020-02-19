《專家之言－尹希陽》國際家居零售（０１３７３）進可攻退可守

《專家之言》上文提到，本地舊經濟股，筆者見其業務穩定性強，防守性較強且股息率高，

唯獨鍾愛以下幾隻本地股份：香港電訊（０６８２３）、醫思醫療（０２１３８）、國際家居零

售（０１３７３）。今天簡單講講「日本城」－國際家居零售。

還記得去年社會運動期間，個個見到「零售」兩字都避之則吉。人最怕改壞名，上市公司都

是一樣，國際家居零售去年六月創新高２﹒４３元報即急跌低見１﹒７３元。

儘管去年中社會運動影響下，本港整體營商環境步入寒冬，政府統計處公布零售數據，去年

１２月本港零售額臨時估計３６２億元，按年下跌１９﹒４％；２０１９年全年則跌

１１﹒１％。按零售類別分類，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，去年１２月零售額跌３６﹒７％，

藥物及化妝品按年下跌２９﹒９％、百貨公司跌２５﹒３％，電器及其他未分類耐用消費品按年

下跌１７﹒４％。國際家居零售公布截至２０１９年１０月底止中期營業額１１﹒６２億元，按

年升７﹒２％；公司擁有人應佔溢利為４８１０萬元，按年跌１﹒４％。可算是逆市奇葩。



＊Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ持股至６％＊



別以為「日本城」只有１５億元市值，「細細隻」企業管治會遜色一點。除了大股東魏麗霞

與劉栢輝持有４９﹒６４％外，星級股東更包括Ｆｉｄｅｌｉｔｙ、ＦＭＲ、

Ｐａｎｄａｎｕｓ Ｐａｒｔｎｅｒｓ、資深投資人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ都分別持有超過５％

持股。近日Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ再度增閩，他於１月２０日以每股１﹒８３９９元，增持公司

１８﹒１萬股，涉資３３﹒３萬元，持股量增加０﹒０３％至６﹒０１％。其實，大股東自

２０１３年公司上市至今一直連番增持，一股不沽，這都值得加分。



＊組建低波幅投資組合，可分注吸納＊



派息方面，國際家居零售過去５年派息十分穩定，而且過去２年派息更有每年超過１５％增

長。現價２元反映股息收益率約７﹒１％，市盈率（Ｐ╱Ｅ）約１２倍，估價依然吸引。筆者長

線看好國際家居零售，有意建立較低波幅的投資組合或收息為主的投資者，可考慮分注吸納，唯

其低成交量是主要風險之一，投資者須審慎判斷投資金額。

順勢而行，操盤亦然，人生亦然！

《皓衹資本管理聯席投資總監 尹希陽》（筆者為證監會持牌人，無持有上述股份）

