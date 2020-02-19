【黃金避險】疫情刺激破千六美元，黃耀宗：金價被低估吼買ＥＴＦ

《經濟通通訊社記者張澤慧１９日報道》科技公司蘋果公司上日（１９日）突發盈警，公司

表示，因為新型冠狀病毒疫情為其供應鏈帶來壓力，可能難以實現３月當季銷售預期。消息一出

，市場擔憂疫情對經濟的影響或比預期更糟，投資者轉向避險資產，黃金價格隔晚急升逾１％突

破１６００美元。利達集團基金經理及首席投資策略師黃耀宗對《經濟通通訊社》表示，以現價

來看，黃金價格仍然被低估。



＊金價上半年料上１６４０美元＊



蘋果公司發盈警後，現貨金急漲，周二盤中曾觸及１月８日以來高位１６０５﹒１０美元。

黃耀宗表示，黃金價格短期會受到中國新型冠狀病毒疫情影響而波動，但中長線受到各國央行寬

鬆貨幣政策影響，金價仍有機會繼續上破高位。從基本面上看，黃金現價是比較侯宜的，若對比

全球央行「放水」（即「印銀紙」的速度）和黃金出產速度，不難發現黃金價格仍然是被低估。

因此他估計到２０２０年上半年黃金價格可以上升至１６４０美元。



＊市場憂疫情影響內地黃金產量＊



黃耀宗指，未來金價有機會繼續向上，將利好金礦股走勢。但投資者需要留意新冠病毒疫情

對於內地黃金產量的影響，雖現在未有確實消息指疫情已影響黃金產量，但對此市場仍存隱憂。

因此，他不太建議現時部署與內地直接相關的山東黃金（０１７８７）、招金礦業

（０１８１８）等，反而可選擇中長線部署ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０），若股價回調到

１１６５元附近可吸納。

