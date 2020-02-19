  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/02/2020 15:01

【黃金避險】疫情刺激破千六美元，黃耀宗：金價被低估吼買ＥＴＦ

　　《經濟通通訊社記者張澤慧１９日報道》科技公司蘋果公司上日（１９日）突發盈警，公司
表示，因為新型冠狀病毒疫情為其供應鏈帶來壓力，可能難以實現３月當季銷售預期。消息一出
，市場擔憂疫情對經濟的影響或比預期更糟，投資者轉向避險資產，黃金價格隔晚急升逾１％突
破１６００美元。利達集團基金經理及首席投資策略師黃耀宗對《經濟通通訊社》表示，以現價
來看，黃金價格仍然被低估。

＊金價上半年料上１６４０美元＊

　　蘋果公司發盈警後，現貨金急漲，周二盤中曾觸及１月８日以來高位１６０５﹒１０美元。
黃耀宗表示，黃金價格短期會受到中國新型冠狀病毒疫情影響而波動，但中長線受到各國央行寬
鬆貨幣政策影響，金價仍有機會繼續上破高位。從基本面上看，黃金現價是比較侯宜的，若對比
全球央行「放水」（即「印銀紙」的速度）和黃金出產速度，不難發現黃金價格仍然是被低估。
因此他估計到２０２０年上半年黃金價格可以上升至１６４０美元。

＊市場憂疫情影響內地黃金產量＊

　　黃耀宗指，未來金價有機會繼續向上，將利好金礦股走勢。但投資者需要留意新冠病毒疫情
對於內地黃金產量的影響，雖現在未有確實消息指疫情已影響黃金產量，但對此市場仍存隱憂。
因此，他不太建議現時部署與內地直接相關的山東黃金（０１７８７）、招金礦業
（０１８１８）等，反而可選擇中長線部署ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０），若股價回調到
１１６５元附近可吸納。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道19/02/2020
【匯控績後】大行普遍對匯控大型重組感正面，惟大摩看淡籲減持
生財有道19/02/2020
【黃金避險】疫情刺激破千六美元 黃耀宗：金價被低估吼買ETF
FOCUS19/02/2020
【FOCUS】港府全民派錢可期 星高官教路「想多兩步」
生財有道19/02/2020
《開市Good Morning》曾永堅：中芯14元以下始上車
中國故事19/02/2020
《京城近觀》早回京 早隔離
中國故事19/02/2020
【新冠肺炎】全國累計確診病例逾7.4萬宗 死亡人數突破2千
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金