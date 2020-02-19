《盤後部署》若ＬＰＲ利率明日如期下調，港股或再戰２８０００

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股回吐，惟亞洲股市個別發展。雖然人民幣跌穿７算，

但無礙投資者繼續入市，恆指今日呈低開高收格局。

其中，內銀股及騰訊（００７００）早段帶領大市向上，恆指一度升１６７點，高見

２７６９７點。午後港股升幅輕微收窄，惟中移動（００９４１）接力護盤，恆指最終收報

２７６５５點，重上１０天線（約２７６２３），升１２５點或升０﹒４６％，主板成交

８８３﹒６１億元，減少近１３％。匯控（００００５）繼續受績差影響，股價低收逾１％，並

為表現最差藍籌。國企指數報１０９０８，升１０３點或升０﹒９６％。

Ａ股各大指數則全線低收，上證綜合指數報２９７５點，跌９點或跌０﹒３２％；深證成分

指數報１１２３５點，跌７０點或跌０﹒６３％，兩市合共成交１０３８８﹒１５億元人民幣。



＊內地接連出手穩經濟，市場料明日一年期ＬＰＲ下調１０點子＊



雖然內地新冠肺炎非湖北省地區新增確診數字連續第１５日下跌，惟目前仍難斷言疫情已見

頂。現階段內地貿易及製造業步入寒冬，部分行業產能因封城而大幅減退。多間大行均估計，內

地首季經濟增長未能「保四」。大摩最新亦加入此行列，預測第一季ＧＤＰ增長將放緩至

３﹒５％。

至於經濟何時復甦繼續是未知之數，評級機構標普表示，假設疫情將於３月受控，內地經濟

最快只能在第三季穩定復甦，明年才見反彈。

眼見經濟蕭條，中央自農曆新年起已不斷出手穩經濟。商務部上日指出，將會做好穩外貿、

促進消費工作，其中包括協助生產生活必須品的企業，而生產口罩、消毒液等防護物資亦納入優

先保障範圍。另外，中國亦據報考慮採取一系列救助中資航空企業的措施，包括對部分企業進行

注資，金額達數以百億元人民幣計，並鼓勵受疫情影響的中小航空公司進行併購重組，而部分銀

行貸款及飛機租賃，亦會提供優惠政策。

至於明日，將會有焦點的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）。繼月初過萬億元人民幣的逆回購、

日前的中期借貸便利，一年期利率均下調１０點子，市場預料同期的ＬＰＲ很大機會調低同等幅

度。川財證券表示，ＭＬＦ的利率下調，對ＬＰＲ有一定程度的引導意義。而降息目的是為內地

企業「減壓」，相信明日下調利率機會頗大。不過，安盛報告指，即使ＬＰＲ如市場預期般下調

，未來數季經濟仍會繼續下挫。



＊ＬＰＲ利率下降或刺激中港股市，料港股再戰二萬八＊



儘管港股今日低開高走，呈現一支陽燭，並收復１０天線，但仍受制於俗稱牛熊線的２５０

天線（２７６７７點），市場觀望明日人民銀行公布的ＬＰＲ利率，預料一年期勢必下調１０點

子，而五年期下調與否則是未知之數。

在人行持續「放水」下，港股一度自低位反彈近２０００點。雖然今日牛熊線得而復失，但

假如明日如期降息，相信對大市有一定程度的刺激，Ａ股將直接受惠之餘，港股則有機會跟升，

並進一步挑戰２８０００關口。今日內銀已提前走高，明日或再乘勝追擊，撐起大市氣氛。

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