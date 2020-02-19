《外企動向》傳蘋果推遲廉價版ｉＰｈｏｎｅ生產至下月

《經濟通通訊社１９日專訊》據《日經新聞》引述知情人士報道指，蘋果預計今年春季公布

新廉價版ｉＰｈｏｎｅ以保持今年上半年銷售勢頭，並原定本月底開始大量生產，但目前可能需

要推遲生產至下月。

消息指，蘋果手機供應商目前產能僅約為３０％至５０％，故在供應明顯不足下需要推遲生

產。

據悉，蘋果早前曾要求供應商在今年上半年準備多達８０００萬部ｉＰｈｏｎｅ，其中包括

多達１５００萬部新廉價版ｉＰｈｏｎｅ。（ａｌ）

