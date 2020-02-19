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19/02/2020 08:44

《外企動向》傳蘋果推遲廉價版ｉＰｈｏｎｅ生產至下月

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據《日經新聞》引述知情人士報道指，蘋果預計今年春季公布
新廉價版ｉＰｈｏｎｅ以保持今年上半年銷售勢頭，並原定本月底開始大量生產，但目前可能需
要推遲生產至下月。
　　消息指，蘋果手機供應商目前產能僅約為３０％至５０％，故在供應明顯不足下需要推遲生
產。
　　據悉，蘋果早前曾要求供應商在今年上半年準備多達８０００萬部ｉＰｈｏｎｅ，其中包括
多達１５００萬部新廉價版ｉＰｈｏｎｅ。（ａｌ）

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