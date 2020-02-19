《經濟通通訊社１９日專訊》據路透社引述歐盟文件報道指，歐盟將巴拿馬及開曼群島等國
加入避稅天堂黑名單，而土耳其則沒有被列入。
歐盟於２０１７年設立該類名單，而今次將開曼群島及巴拿馬等金融中心列入名單，標誌著
歐盟作出轉變，引發外界過往對避稅天堂的寬容態度。
其他被列入黑名單的司法管轄區亦包括斐濟、阿曼、薩摩亞、千里達、瓦努阿圖、美屬薩摩
亞、關島、美屬維京群島。
文件亦顯示，土耳未能履行與歐盟國家自動轉移稅務信息的承諾，但今次基於該國已通過立
法允許數據共享，故獲准以更長時間履行承諾。（ａｌ）
19/02/2020 09:28
【國際要聞】歐盟列巴拿馬及開曼群島等國至避稅天堂黑名單
《經濟通通訊社１９日專訊》據路透社引述歐盟文件報道指，歐盟將巴拿馬及開曼群島等國
加入避稅天堂黑名單，而土耳其則沒有被列入。
歐盟於２０１７年設立該類名單，而今次將開曼群島及巴拿馬等金融中心列入名單，標誌著
歐盟作出轉變，引發外界過往對避稅天堂的寬容態度。
其他被列入黑名單的司法管轄區亦包括斐濟、阿曼、薩摩亞、千里達、瓦努阿圖、美屬薩摩
亞、關島、美屬維京群島。
文件亦顯示，土耳未能履行與歐盟國家自動轉移稅務信息的承諾，但今次基於該國已通過立
法允許數據共享，故獲准以更長時間履行承諾。（ａｌ）
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