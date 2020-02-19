  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/02/2020 16:32

《台股攻略－馮偉明》利淡氣氛暫緩，台股反彈１０９點

　　《台股攻略》市場消化部分利淡消息，台股加權指數今日開高，突破１０日線１１７１５點
、５日線及月線１１７５５點，收１１７５８﹒８４點，升１０９﹒８６點，成交金額為新台幣
１３６８﹒８億元。
　　蘋概股指標台積電升１﹒４％，收新台幣３２６﹒５元，重回季線之上，成交張數超過
３﹒８６萬張；股王大立光亦升２﹒０５％，收新台幣４７２５元；鴻海則開低走高，小升
０﹒４８％，收新台幣８３﹒８元，成交張數超過２﹒５３萬張。電子權值股國巨升幅超過２％
，光寶科、南亞科、和碩、日月光投控及可成升幅均超過１％。傳產權值股和泰車大升３％，台
塑四寶表現亦不俗。ＩＣ設計股點晶、尼克森及聚積升超過４％，富鼎及致新升超過３％，新唐
、譜瑞─ＫＹ、群聯、原相、通嘉及金麗科亦有超過２％的升幅。ＰＣＢ族群則再度轉強，楠梓
電、慶生、先豐及育富升超過２％。
　　雖然指數今日反彈，不過全球目前正受疫情影響，加上電子產業復工情況慢於預期，市況依
然反覆。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道19/02/2020
【匯控績後】大行普遍對匯控大型重組感正面，惟大摩看淡籲減持
生財有道19/02/2020
【黃金避險】疫情刺激破千六美元 黃耀宗：金價被低估吼買ETF
FOCUS19/02/2020
【FOCUS】港府全民派錢可期 星高官教路「想多兩步」
生財有道19/02/2020
《開市Good Morning》曾永堅：中芯14元以下始上車
中國故事19/02/2020
《京城近觀》早回京 早隔離
中國故事19/02/2020
【新冠肺炎】全國累計確診病例逾7.4萬宗 死亡人數突破2千
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金