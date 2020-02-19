《台股攻略－馮偉明》利淡氣氛暫緩，台股反彈１０９點

《台股攻略》市場消化部分利淡消息，台股加權指數今日開高，突破１０日線１１７１５點

、５日線及月線１１７５５點，收１１７５８﹒８４點，升１０９﹒８６點，成交金額為新台幣

１３６８﹒８億元。

蘋概股指標台積電升１﹒４％，收新台幣３２６﹒５元，重回季線之上，成交張數超過

３﹒８６萬張；股王大立光亦升２﹒０５％，收新台幣４７２５元；鴻海則開低走高，小升

０﹒４８％，收新台幣８３﹒８元，成交張數超過２﹒５３萬張。電子權值股國巨升幅超過２％

，光寶科、南亞科、和碩、日月光投控及可成升幅均超過１％。傳產權值股和泰車大升３％，台

塑四寶表現亦不俗。ＩＣ設計股點晶、尼克森及聚積升超過４％，富鼎及致新升超過３％，新唐

、譜瑞─ＫＹ、群聯、原相、通嘉及金麗科亦有超過２％的升幅。ＰＣＢ族群則再度轉強，楠梓

電、慶生、先豐及育富升超過２％。

雖然指數今日反彈，不過全球目前正受疫情影響，加上電子產業復工情況慢於預期，市況依

然反覆。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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