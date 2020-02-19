《外企動向》索羅斯呼籲Ｆａｃｅｂｏｏｋ辭退總裁朱克伯格

《經濟通通訊社１９日專訊》有美國金融大鱷之稱的索羅斯周二（１８日）致信英國

《金融時報》呼籲Ｆａｃｅｂｏｏｋ應辭退行政總裁朱克伯格，以及首席運營總監桑德伯格，因

為他們或與總統特朗普有某種合作關係。他強調，公司應避免發布政治廣告，而無須政府監管，

否則將間接協助特朗普連任。

公司發言人回應指，尊重索羅斯發表意見的權利，但強調公司並沒有支持特定政治人物或政

黨，直指與公司的價值觀背道而馳。（ａｌ）

