《古臣周記－古臣》「小程序」營銷席捲神州，Ｓａａｓ股點揀？

《古臣周記》上兩期阿臣同大家講抗疫股嘅時候都有提過軟件股，憧憬遠程辦公軟件喺未來

嘅需求會上升，今期阿臣想探討下另一啲科技相關股，就係呢排都算熱炒嘅Ｓａａｓ（軟件即服

務）股，包括微盟（０２０１３）。所謂Ｓａａｓ泛指唔使下載同安裝任何軟件就可以線上使用

嘅應用程式同服務。



＊社交平台流量巨大線上營銷應運而生＊



目前神州最火爆嘅社交Ａｐｐ微信、ＱＱ聊天程式同抖音等除左有社交互動嘅功能，近年仲

加設左「小程序」嘅功能，專係比商家進行線上營銷。Ｓａａｓ供應商就係為商家提供線上同線

下電子商務解決方案，幫佢地設計呢類「小程序」，等客戶利用多種營銷工具，例如發起團購、

提供網上預約來擴大互聯網客戶基礎，仲可以用平台提供嘅數據來管理客戶。

依家神州最多人用嘅社交通訊平台微信（ＷｅＣｈａｔ），入面有唔少小程序，就係由微盟

呢間公司幫商家打造嘅線上銷售平台。用家唔使下載應用程式（ＡＰＰ），慳返手機啲ＲＡＭ之

餘，亦直接同自己嘅微信帳號同銀包連結，唔使每個Ａｐｐ都申請一個帳號，方便交易。呢種方

式配合各大平台嘅高流量人流，最啱就係用嚟做互聯網營銷。



＊微信小程序日活躍用戶超過３億個＊



雖然依家微信小程序喺香江仍未普及，但大約喺２０１８年就已經開始搶佔神州孖屐。根據

《２０１９年中國小程序行業市場分析》報告指出，截至２０１９年上半年，已經有８個平台推

出左小程序，最先登陸嘅平台係ＱＱ（００７００）旗下嘅微信，亦係目前用戶規模最大嘅小程

序平台，之後阿里巴巴（０９９８８）嘅淘寶同支付寶程式，同埋神州科技巨頭之一嘅百度都相

繼推出小程序。

報告入面仲提及，微信平台發展比較成熟，用戶可以從會話窗口、公眾號或外面嘅Ａｐｐ跳

轉到小程序，呢類社交式平台嘅吸客能力比支付寶呢類工具性質較重嘅平台為高。

根據微信團隊今年年初喺微信公開課上公布，小程序喺２０１９年日活躍用戶超過３億，累

計八千幾億人仔交易額，按年增加１﹒６倍。而講到香江上市比較多人認識嘅Ｓａａｓ概念股就

係微盟集團同中國有贊（０８０８３），兩者都有係微信Ｓａａｓ方案嘅供應商，而且ＱＱ同時

都有入股。



＊微盟前景穩定，中國有贊服務多元化＊



睇下微盟先，佢嘅增長前景比較強，因為２０１９年上半年扭虧為盈賺近３億人仔，但主要

係由「可贖回及可換股優先股的公平值變動」嘅收入帶動，收入則增加九成七至近６﹒６億人仔

，經營虧損收窄至２５０萬人仔。期內Ｓａａｓ付費商戶數目同每用戶平均收入（ＡＰＲＵ）分

別增長兩成四同一成三。大摩本月初（６日）曾唱好微盟，除咗估值吸引之外，仲預期微盟商業

雲端可滿足零售商有意自設私人客戶平台嘅需求，帶動ＡＰＲＵ持續擴張，料２０１８年至

２０２１年年均複合增長達三成九。

而中國有贊２０１９年上半年虧損擴大至近２億人仔，收入則增加近１﹒５倍至近６億人仔

，經營虧損亦擴大至逾４億人仔，但連埋第三季，經營虧損已經輕微收窄至６﹒３億人仔。同微

盟主打微信小程序有啲唔同，中國有贊目前微信商戶佔比約六至七成，另外佢亦支持快手、陌陌

、小程序等多平台直播網絡，網紅效應更強。公司首席財務官俞韜話，借短視頻平台直播賣嘢成

為新趨勢，舊年上半年錄得爆發性增長，未來可能成為新嘅電商模式！



＊本周持倉按兵不動＊



兩隻Ｓａａｓ股之中，阿臣認為中國有贊勝在業務憧憬有突破，又係Ｓａａｓ概念股嘅龍頭

，但微盟增長前景穩定，而且業務復甦概念強啲，股份成交額仲遠超前者。不過，近排呢兩隻股

嘅升勢有啲誇張，而且都接近嚴重超買嘅狀態，所以阿臣打算睇定啲再入貨。

至於倉內其餘股票，阿臣都暫時唔郁住。





表列截至２月１９日（上午１１：３０時止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

煤氣 １０００股 １６﹒００ １５﹒１４ １５１４０

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １１７１﹒００ １１７１０

平安好醫生 ５００股 ５２﹒９０ ８０﹒６０ ４０３００

阿里巴巴 １００股 １７６﹒００ ２１５﹒４０ ２１５４０

旺旺 １０００股 ７﹒０９ ６﹒３１ ６３１０

深高速 ２０００股 １１﹒１５ ９﹒８２ １９６４０

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股票市值 ： １１４６４０元

剩餘現金 ： ７８６５０元

組合淨值 ： １９３２９０元

組合本月收益表現： ＋ ４﹒３％（截至上月底止組合淨值：１８５３３５元）

組合累計收益表現： ＋８４﹒１％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日上午１１：３０ａｍ

