《談國論企－黎偉成》中國須博奕謀合作應對美來犯

《談國論企》從美國民主黨人佩洛西以美國眾議院議長的身份在德國慕尼黑安全會議上，公

然攻擊華為實際劍指中國，與掌權美國的共和黨政府排山倒海式的對中國進行各方面的打擊、堵

塞和封鎖行徑，充分反映出兩大黨甚至美國頗不少政客仇華反共惡思劣行彰彰明甚，由是中國今

後對美國亳不客氣的由惡思以至劣行作同樣博奕式的回應，始能在經貿科技合作中謀取互利共贏

的預期良效。建議中國更積極主動強化政府、科研學術以及企業應用，盡快研製生產高技術產品

具關鍵性的元件、設備，該經濟續穩中有進。



＊美國共和民主兩黨政客壓華由來已久＊



我續深深淡看中美政經前景之因，乃（一）美國執政共和黨及現時在野的民主黨有相當大部

分領導層都異常仇華，最明顯的是（Ｉ）以特朗普為首之共和黨人，早以所謂「美國優先」的帝

國霸權主義劣策，對華進口的商品單邊加徵關稅劣行，掀起的貿易戰，惡化到今日的政治、經貿

、科技、企業和個人的全面攻擊，使中國不時在不同方位以至全面遇到突襲；甚至中國出現新型

冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９，美國政府還是不肯作出任何假意的「善意」的「問好」，當然

沒有實際的支援行動。

再看（ＩＩ）佩洛西於２０２０年２月１６日在德國慕尼黑安全會議上，居然以所謂「華為

威脅」為主調，「警告」歐洲各國，與共和黨對華政策是同一鼻孔出氣，反映出美國政客甚至政

棍都中國的「仇恨性」是絕對的。此說可印證之於：民主黨人奧巴馬於入主白宮執政時，採取的

要「重返亞洲」政策，所要打壓的是哪一個國家？日本、南韓、澳洲、印度等？當然不是。要壓

抑中國之不斷高速成長和提質，昭然若揭！

佩洛西只是後說後話的美國民主黨人馬後炮，此因美國大選快臨也！政棍！

特別是（二）美國朝野對中國的打壓，不僅是明目張膽而為之，更重要是鬼鬼怪怪、閃閃縮

縮，和無根無據，如（１）美國先是以各主要國家的駐地官員甚至派員，「暗地」裏攻擊華為，

到「說服」之「績」乏效，便迅見（２）美國副總統、國務卿等廝四散向歐、亞等國家「施壓」

，最大的問題是繼續單邊主義式的劣舉，陰險小人！

使我感到十分欣慰者，為（三）美國終於受到教訓，佩洛西這個美國劣質政棍在一個國際會

議上，遇上中國全國人大外事委員會副主任委員傅瑩，在道出所謂中國試田卜口田通過華為「輸

出數位專制制度」妄言，傅瑩當場有力地駁斥「你真的認為民主制度這麼脆弱，華為區區一家高

科技公司就能威脅到它？」，據報道此言獲得全場掌聲。

美國政客、政棍之乏據無理打擊中國劣行，受到（四）多國還擊，英國首相約翰遜表態「英

國民眾應該獲得最好的技術」，並強調「若有人反對這個或另一個品牌，那麼他們要告訴我們該

換哪個，對吧？」英國有一句明名「沒有永遠的敵人，只有永遠的利益」，美國政客、政棍，知

道嗎？悉者當了解，問題是美恐華之崛起！



＊要國際層面還擊及強化科研應用提質＊



由是我建議（五）中國不用對美再客客氣氣，由過去表面之「善待」，到直直接接的還擊，

進行反制式的博奕，因美國朝野已經無法無理地打壓，千萬不要「示弱」於對方，否則「對手」

會愈壓愈深，重萬不要你進我退，而是要逼對方要退，更要你退我進，美國劣質政客政棍始可稍

一「收手」。

更重要的，是中國要自強不息，尤其是在科研、科技和應用科技等方面，永遠向前、提升和

應用，對美政棍言行打然，是十分良好的痛擊！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

