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19/02/2020 09:28

《異動股》匯控（００００５）低開近３％，ＡＤＲ隔晚收跌近４％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》匯豐控股（００００５）現價跌２﹒６％，報５６﹒２５元，
盤中高見５６﹒２０元；成交約２３２萬股，涉資１﹒３１億元。
　　受業績遜預期影響，隔晚（１８日）匯控ＡＤＲ收跌３﹒６３％，折合港元報５５﹒６６元

　　另外，摩根大通表示，匯控計劃今明兩年暫停回購股份令人失望。摩通維持匯控目標價
６３元及中性評級，稱暫停回購料未來股價將難升。此外有２間大行亦調低其目標價，富瑞降該
股目標價由８０﹒６１元至７９﹒８元，維持「買入」；巴克萊降該股目標價由５６﹒７１元至
５６﹒５７元，維持「減持」。
　　據法國《回聲報》引述市場消息人士指出，匯控出售其法國零售銀行－－匯豐法國（ＨＳＢ
Ｃ　Ｆｒａｎｃｅ），由於需要進行大量重組，作價只象徵性質，介乎於零至５０００萬歐元。
匯控希望買家接手留用該零售銀行的員工。據報候選買家目前剩下法國興業銀行、
Ｂａｎｑｕｅ　Ｐｏｓｔａｌｅ。
　　現時，恆生指數報２７５８１點，升５０點或升０﹒１９％，主板成交９３﹒５４億元。國
企指數報１０８６９點，升６４點或升０﹒６０％。
　　上證綜合指數報２９７７點，跌７點或跌０﹒２７％，成交５２３﹒１９億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２６５點，跌４１點或跌０﹒３６％，成交９９３﹒９９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　渣打集團（０２８８８）　　　６４﹒００元　　　升０﹒４７％
　　大新銀行（０２３５６）　　　１０﹒１４元　　　升０﹒４０％
　　東亞銀行（０００２３）　　　１７﹒２８元　　　無升跌
　　中銀香港（０２３８８）　　　２７﹒４５元　　　跌０﹒７２％
　　恆生銀行（０００１１）　　１６２﹒６０元　　　跌０﹒７９％
　　匯豐控股（００００５）　　　５６﹒２５元　　　跌２﹒６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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