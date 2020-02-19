《異動股》匯控（００００５）低開近３％，ＡＤＲ隔晚收跌近４％

《經濟通通訊社１９日專訊》匯豐控股（００００５）現價跌２﹒６％，報５６﹒２５元，

盤中高見５６﹒２０元；成交約２３２萬股，涉資１﹒３１億元。

受業績遜預期影響，隔晚（１８日）匯控ＡＤＲ收跌３﹒６３％，折合港元報５５﹒６６元

。

另外，摩根大通表示，匯控計劃今明兩年暫停回購股份令人失望。摩通維持匯控目標價

６３元及中性評級，稱暫停回購料未來股價將難升。此外有２間大行亦調低其目標價，富瑞降該

股目標價由８０﹒６１元至７９﹒８元，維持「買入」；巴克萊降該股目標價由５６﹒７１元至

５６﹒５７元，維持「減持」。

據法國《回聲報》引述市場消息人士指出，匯控出售其法國零售銀行－－匯豐法國（ＨＳＢ

Ｃ Ｆｒａｎｃｅ），由於需要進行大量重組，作價只象徵性質，介乎於零至５０００萬歐元。

匯控希望買家接手留用該零售銀行的員工。據報候選買家目前剩下法國興業銀行、

Ｂａｎｑｕｅ Ｐｏｓｔａｌｅ。

現時，恆生指數報２７５８１點，升５０點或升０﹒１９％，主板成交９３﹒５４億元。國

企指數報１０８６９點，升６４點或升０﹒６０％。

上證綜合指數報２９７７點，跌７點或跌０﹒２７％，成交５２３﹒１９億元人民幣。

深證成份指數報１１２６５點，跌４１點或跌０﹒３６％，成交９９３﹒９９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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渣打集團（０２８８８） ６４﹒００元 升０﹒４７％

大新銀行（０２３５６） １０﹒１４元 升０﹒４０％

東亞銀行（０００２３） １７﹒２８元 無升跌

中銀香港（０２３８８） ２７﹒４５元 跌０﹒７２％

恆生銀行（０００１１） １６２﹒６０元 跌０﹒７９％

匯豐控股（００００５） ５６﹒２５元 跌２﹒６０％

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（ｋｓ）

