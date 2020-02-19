《異動股》愛康醫療（０１７８９）漲逾７％，料去年多賺超過八成

《經濟通通訊社１９日專訊》愛康醫療（０１７８９）現價升７﹒３％，報１５元；成交約

１１１萬股，涉資１６５８萬元。盤中高見１５﹒３４元，創上市新高。

愛康醫療（０１７８９）公布，預期截至去年１２月３１日止年度純利按年增長超過８０％

，即約２﹒６１億元人民幣。主因受惠於開展的關節手術滲透至更多內地醫院而帶來強勁市場需

求及本身建立的品牌優勢，特別是內地公司技術及產品質量不斷改良，產品取得外國品牌產品的

若干市場份額，加上規模效應及採取有效成本控制措施的影響。

現時，恆生指數報２７４８９，跌４１點或跌０﹒１５％，主板成交２７﹒６０億元。國企

指數報１０８１４，升９點或升０﹒０９％。

上證綜合指數報２９７７，跌７點或跌０﹒２４％，成交１１４﹒７４億元人民幣。

深證成份指數報１１２８１，跌２５點或跌０﹒２３％，成交２１９﹒６３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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白雲山 （００８７４） ２６﹒４０元 升１﹒３４％

石藥集團（０１０９３） １９﹒２６元 升１﹒０５％

國藥控股（０１０９９） ２６﹒８５元 升１﹒３２％

中生製藥（０１１７７） １１﹒６４元 升１﹒０４％

三生製藥（０１５３０） １０﹒７６元 無升跌

愛康醫療（０１７８９） １５﹒００元 升７﹒３０％

石四藥 （０２００５） ６﹒７９元 無升跌

復星醫藥（０２１９６） ２２﹒３０元 跌０﹒６７％

藥明生物（０２２６９） １２０﹒１０元 升１﹒０１％

藥明康德（０２３５９） １２２﹒９０元 升１﹒３２％

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（ｙｋ）

