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19/02/2020 09:51

【抗疫維穩】國聯證券子公司推５隻防疫債獲批，發行規模８５億元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國聯證券（０１４５６）在微信公眾號公布，其投行子公司華
英證券近期推進了９隻疫情防控債的發行工作，其中５隻已獲批，發行總規模８４﹒５億元（人
民幣．下同），其中用於疫情防控的資金規模預計１８﹒７５億元。
　　華英證券目前擔任主承銷的９隻防疫債總募集資金約１８２億元，其中涉及疫情防控的募集
資金約４９﹒５億元。
　　另外，國聯證券自身申報的２０億元證券公司疫情防控債券已獲上交所綠色通道受理，募集
資金將優先用於支持新冠肺炎疫情防控的相關業務。（ｌｃ）

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