  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/02/2020 10:27

【新冠肺炎】聯合國官員：世衛未訪武漢，因武漢正承受巨大負荷

　　《經濟通通訊社１９日專訊》世衛組織專家考察組國際成員上周末（２月１５至１６日）抵
達中國，協助應對新冠病毒美肺炎疫情。但世衛的在華行程中，卻沒有武漢，令國際上一些聲音
指責中國「信息不透明」。
　　對此，聯合國駐華協調員羅世禮（Ｒｏｓｅｌｌｉｎｉ）在接受中國國際電視台專訪時提到
，目前武漢衛生系統及各方面承受著巨大工作負荷，以及人員物資的巨大壓力，此時並非考察的
最佳時機。
　　他說，當前所有注意力應該集中到向武漢人民提供急需的醫療防護和醫療服務上。希望今後
考察組成員有機會去武漢考察。（ｌｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事19/02/2020
【新冠肺炎】全國累計確診病例逾7.4萬宗 死亡人數突破2千
生財有道19/02/2020
全民抗疫網購熱爆 買餸三大貼士 外賣簽卡優惠
國際動態19/02/2020
東京都新增3宗 「可能正在東京傳播」
生財有道18/02/2020
產能大致恢復 三一國際受累影響微
生財有道18/02/2020
【大象放榜】匯控業績遜預期，全球裁逾3萬員工，削支45億美元
生財有道18/02/2020
部署疫後重生 選消費龍頭安踏
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金