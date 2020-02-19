【新冠肺炎】聯合國官員：世衛未訪武漢，因武漢正承受巨大負荷

《經濟通通訊社１９日專訊》世衛組織專家考察組國際成員上周末（２月１５至１６日）抵

達中國，協助應對新冠病毒美肺炎疫情。但世衛的在華行程中，卻沒有武漢，令國際上一些聲音

指責中國「信息不透明」。

對此，聯合國駐華協調員羅世禮（Ｒｏｓｅｌｌｉｎｉ）在接受中國國際電視台專訪時提到

，目前武漢衛生系統及各方面承受著巨大工作負荷，以及人員物資的巨大壓力，此時並非考察的

最佳時機。

他說，當前所有注意力應該集中到向武漢人民提供急需的醫療防護和醫療服務上。希望今後

考察組成員有機會去武漢考察。（ｌｃ）

