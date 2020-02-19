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即市新聞

19/02/2020 17:55

【北水炒Ｄ乜】淨流入縮至１２﹒６億人幣，買建行工行沽騰訊友邦

　　《經濟通通訊社１９日專訊》港股經過昨日顯著下滑後，今日低開高收。港股今早輕微低開
４３點報２７４８６點。匯控（００００５）績後繼續走低，拖累港股跌幅擴大９７至
２７４４８點，為全日最低。人行將於明日（２０日）公布ＬＰＲ利率，市場憧憬將會下調１０
基點，港股止跌回升，最高見２７６９７點，升１６７點，重上２５０天線（約２７６７７）。
最終收報２７６５５點，升１２５點或升０﹒４６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入大幅縮至只有１２﹒６億元人民幣，是春節長假期復市以來新
低。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、中國銀
行（０３９８８）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、友邦保險（０１２９９）、
小米集團（０１８１０）。
　　主板成交８８３﹒６１億元，較上日少１２﹒８％。其中港股通成交１５９﹒８億元，佔總
成交１８﹒１％。

＊北水湧入建行、工行及中行＊
　
　　內銀股成為今日港股升市火車頭，藍籌內銀股領漲，建行收升１﹒２４％，收報６﹒５５元
；工行升０﹒９１％，收報５﹒５６元；中行升０﹒６３％，收報３﹒２２元。北水繼續力掃內
銀股，淨買入分別為８﹒９４億元、２﹒８７億元及２﹒１６億元。
　　股王騰訊重上４１０元關口，升０﹒７８％，報４１１﹒４元；但遭北水拋棄，淨流走
５﹒７億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　８．９５　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　２．８８　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　２．１７　
　　農業銀行（０１２８８）　　　　　　２．１４　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　　１．８８　　　

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－５．７０　
　　友邦保險（０１２９９）　　　　　－２．４７　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　－２．０７　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　－１．９９　
　　中國神華（０１０８８）　　　　　－０．５１　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｃａ）

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