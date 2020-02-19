【北水炒Ｄ乜】淨流入縮至１２﹒６億人幣，買建行工行沽騰訊友邦

《經濟通通訊社１９日專訊》港股經過昨日顯著下滑後，今日低開高收。港股今早輕微低開

４３點報２７４８６點。匯控（００００５）績後繼續走低，拖累港股跌幅擴大９７至

２７４４８點，為全日最低。人行將於明日（２０日）公布ＬＰＲ利率，市場憧憬將會下調１０

基點，港股止跌回升，最高見２７６９７點，升１６７點，重上２５０天線（約２７６７７）。

最終收報２７６５５點，升１２５點或升０﹒４６％。

按額度計算，北水全日淨流入大幅縮至只有１２﹒６億元人民幣，是春節長假期復市以來新

低。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、中國銀

行（０３９８８）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、友邦保險（０１２９９）、

小米集團（０１８１０）。

主板成交８８３﹒６１億元，較上日少１２﹒８％。其中港股通成交１５９﹒８億元，佔總

成交１８﹒１％。



＊北水湧入建行、工行及中行＊



內銀股成為今日港股升市火車頭，藍籌內銀股領漲，建行收升１﹒２４％，收報６﹒５５元

；工行升０﹒９１％，收報５﹒５６元；中行升０﹒６３％，收報３﹒２２元。北水繼續力掃內

銀股，淨買入分別為８﹒９４億元、２﹒８７億元及２﹒１６億元。

股王騰訊重上４１０元關口，升０﹒７８％，報４１１﹒４元；但遭北水拋棄，淨流走

５﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ８．９５

工商銀行（０１３９８） ２．８８

中國銀行（０３９８８） ２．１７

農業銀行（０１２８８） ２．１４

中芯國際（００９８１） １．８８



淨沽出最多港股：

騰訊控股（００７００） －５．７０

友邦保險（０１２９９） －２．４７

小米集團（０１８１０） －２．０７

美團點評（０３６９０） －１．９９

中國神華（０１０８８） －０．５１

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（ｃａ）

