《美元走勢－羅明立》美匯短線或需整固，後市仍有上升空間

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒１１ １０９﹒８６ １１０﹒０５

歐元╱美元 １﹒０８０４ １﹒０７９１ １﹒０７９８

英鎊╱美元 １﹒３００３ １﹒２９８７ １﹒２９９６

美元╱瑞郎 ０﹒９８３５ ０﹒９８２６ ０﹒９８３１

美元╱港元 ７﹒７７０９ ７﹒７６７１ ７﹒７７００

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《美元走勢》蘋果公布營利預警，表示新型肺炎疫情導致手機生產放緩，預料中國需求減少

下，公司將無法達成季度營利目標。美國道指下跌１６５點。美國達拉斯聯儲行長卡普蘭認為美

聯儲現行利率政策大致合適，並可延續至今年底又預期美國今年經濟將有２％至２﹒２５％的增

長，失業率將維持於３﹒５％至３﹒６％，又預期通脹將逐步攀升至２％局方目標。

德國２月智庫（ＺＥＷ）經濟現況指數為負１５﹒７，差於預期的負１０﹒５。期內，經濟

景氣指數為８﹒７，亦遠低於分析師預期的２１﹒５。同期，歐元區ＺＥＷ經濟景氣指數為

１０﹒４，市場原先預期為３０，前值為２５﹒６。數據進一步反映歐元區經濟疲弱，拖累歐元

回落至三年以來新低。受惠歐元持續下滑，美匯指數短線繼續上升，初步目標上移至９９﹒６５

。技術走勢上，美匯指數仍處於上升軌道，短線或需整固但後市仍有上升空間。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 賣出日圓 １０９﹒７０ １１１﹒２０ １０９﹒００

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒３０２０ １﹒２８８０ １﹒３０８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

