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即市新聞

19/02/2020 15:24

《美元走勢－羅明立》美匯短線或需整固，後市仍有上升空間

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒１１　　　１０９﹒８６　　　１１０﹒０５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０８０４　　　１﹒０７９１　　　１﹒０７９８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３００３　　　１﹒２９８７　　　１﹒２９９６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８３５　　　０﹒９８２６　　　０﹒９８３１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７０９　　　７﹒７６７１　　　７﹒７７００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》蘋果公布營利預警，表示新型肺炎疫情導致手機生產放緩，預料中國需求減少
下，公司將無法達成季度營利目標。美國道指下跌１６５點。美國達拉斯聯儲行長卡普蘭認為美
聯儲現行利率政策大致合適，並可延續至今年底又預期美國今年經濟將有２％至２﹒２５％的增
長，失業率將維持於３﹒５％至３﹒６％，又預期通脹將逐步攀升至２％局方目標。
　　德國２月智庫（ＺＥＷ）經濟現況指數為負１５﹒７，差於預期的負１０﹒５。期內，經濟
景氣指數為８﹒７，亦遠低於分析師預期的２１﹒５。同期，歐元區ＺＥＷ經濟景氣指數為
１０﹒４，市場原先預期為３０，前值為２５﹒６。數據進一步反映歐元區經濟疲弱，拖累歐元
回落至三年以來新低。受惠歐元持續下滑，美匯指數短線繼續上升，初步目標上移至９９﹒６５
。技術走勢上，美匯指數仍處於上升軌道，短線或需整固但後市仍有上升空間。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　賣出日圓　　１０９﹒７０　　　１１１﹒２０　　　１０９﹒００
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒３０２０　　　１﹒２８８０　　　１﹒３０８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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