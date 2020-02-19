《本港經濟》學者：若疫情再拖，料４月時失業率可達４％至５％

中文大學商學院客席教授冼日明估計，若疫情再拖兩個月，近三分一酒樓會倒閉，連鎖反應

將影響背後的運輸、物流業等，料４月時失業率可達４％至５％，若疫情未消散，失業率或更高

且難以估計。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則認為，失業情況仍集中於部分行業

，而當年沙士因政府帶頭裁員引發公私營機構跟隨，才造成失業率８﹒７％高位。他指，即使疫

情持續僅會變成風土病，但經濟活動不會因此停止，預料失業率會穩步上升，至７月到達４％見

頂。《香港經濟日報》

