【匯控績後】大行普遍對匯控大型重組感正面，惟大摩看淡籲減持

《經濟通通訊社１９日專訊》匯控昨日公布２０１９年全年業績，列帳基準稅前盈利１３３

億元（美元．下同），按年跌３３％，遠差過市場預期。集團同時公布大型重組計劃，包括於

２０２２年底前削減風險加權資產（ＲＷＡ）總值超過１０００億元，有大行對集團的重組計劃

感正面。

高盛發表研究報告指，匯控削減ＲＷＡ的金額較該行預期高，並認為集團重新投放資本於高

回報領域，其戰略屬正確。２０２２年的盈利能力目標較預期中好，可抵銷物色行政總裁人選等

影響。高盛予匯控目標價７５元，評級為「買入」。

瑞銀表示，集團大型的重組計劃將有利其長期增長及短期派息，惟因重組風險較大，因此瑞

銀短期內仍對匯控保持審慎態度。雖然匯控２０２０年的ＲＷＡ預期大致維持於現有水平，但集

團將部分資本重新分配，由低回報（主要為歐美市場）轉調至高回報的中端市場、亞洲及中東業

務，以期改善回報，提高長期增長及有助短期派息。該行維持「中性」評級，目標價為５３０便

士。

摩根士丹利就相對悲觀，指出由於主要市場香港的收益率較低，從而拖累整體收益率，預料

匯控有形股本回報率（ＲＯＴＥ）的執行進展將面對挑戰。在經濟持續放緩的情況下，香港的預

期信貸損失將在今年上升，但整體保持良好。長遠而言，增長放緩及ＮＩＭ的疲弱情況將在今、

明兩年持續，或會拖累利潤。不過，在有關情況下，集團更新其戰略，可能將是股份的主要推動

力。大摩維持匯控目標價５２元，以及「減持」評級。（ｓｋ）



表列大行對匯控最新評級及目標價：



券商 投資評級 目標價

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高盛 買入 ７５元

富瑞 買入 ７９０便士

瑞銀 中性 ５３０便士

摩根士丹利 減持 ５２元

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