【預算前瞻】經民聯冀政府向企業提供全額擔保借貸及全民派錢

《經濟通通訊社１９日專訊》經民聯上午與財政司司長陳茂波會面，就財政預算案提出多項

建議。經民聯建議政府向全民派錢，以較快捷及可行的方法，令市民能添購防疫用品，同時刺激

消費，並建議政府提供起碼一個月的租金津貼，包括公屋及私樓。

經民聯形容，現時香港「遍體鱗傷」，促請政府急市民所急，盡快推出利民措施，並促請囤

積或抬價的商人回頭是岸。

經民聯又指，現時各行各業大受影響，希望政府能夠向企業提供全額擔保的借貸，以便銀行

批出低息貸款。（ｂｉ）

