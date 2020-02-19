《經濟通通訊社１９日專訊》經民聯上午與財政司司長陳茂波會面，就財政預算案提出多項
建議。經民聯建議政府向全民派錢，以較快捷及可行的方法，令市民能添購防疫用品，同時刺激
消費，並建議政府提供起碼一個月的租金津貼，包括公屋及私樓。
經民聯形容，現時香港「遍體鱗傷」，促請政府急市民所急，盡快推出利民措施，並促請囤
積或抬價的商人回頭是岸。
經民聯又指，現時各行各業大受影響，希望政府能夠向企業提供全額擔保的借貸，以便銀行
批出低息貸款。（ｂｉ）
19/02/2020 12:19
【預算前瞻】經民聯冀政府向企業提供全額擔保借貸及全民派錢
《經濟通通訊社１９日專訊》經民聯上午與財政司司長陳茂波會面，就財政預算案提出多項
建議。經民聯建議政府向全民派錢，以較快捷及可行的方法，令市民能添購防疫用品，同時刺激
消費，並建議政府提供起碼一個月的租金津貼，包括公屋及私樓。
經民聯形容，現時香港「遍體鱗傷」，促請政府急市民所急，盡快推出利民措施，並促請囤
積或抬價的商人回頭是岸。
經民聯又指，現時各行各業大受影響，希望政府能夠向企業提供全額擔保的借貸，以便銀行
批出低息貸款。（ｂｉ）
|FOCUS19/02/2020
【FOCUS】港府全民派錢可期 星高官教路「想多兩步」
|生財有道19/02/2020
《開市Good Morning》曾永堅：中芯14元以下始上車
|中國故事19/02/2020
《京城近觀》早回京 早隔離
|中國故事19/02/2020
【新冠肺炎】全國累計確診病例逾7.4萬宗 死亡人數突破2千
|生財有道19/02/2020
全民抗疫網購熱爆 買餸三大貼士 外賣簽卡優惠
|國際動態19/02/2020
東京都新增3宗 「可能正在東京傳播」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰