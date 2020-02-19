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19/02/2020 13:29

【新冠肺炎】問上市匯報卻答口罩供應，議員不滿劉怡翔答非所問

　　《經濟通通訊社１９日專訊》立法會就政府應對新型肺炎措施進行急切口頭質詢，金融服務
界議員張華峰關注，受疫情影響，在內地有業務的上市公司能否延遲公布業績，財經事務及庫務
局長劉怡翔稱，港交所（００３８８）會酌情協助有困難的公司。
　　不過，質詢過程出現小插曲，當劉怡翔回答上市公司匯報的問題時，卻談及物流署口罩供應
情況，答非所問。主席梁君彥隨即提醒劉怡翔議員提問的內容，劉怡翔要求張華峰重複問題，引
起多名在席議員不滿。（ｃｌ）

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