《經濟通通訊社１９日專訊》運輸及房屋局長陳帆在立法會回應議員質詢時表示，政府不同
時期推出的樓市「辣招」都有背後考量，以應對當時問題，政府會密切留意樓市發展，有需要時
會採取適當的行動。
地產及建造界石禮謙表示，擔心香港再出現大量負資產個案，促請政府撤回樓市「辣招」，
並要求當局交代具體日期。陳帆稱，在疫情之下，很多事情都急速發展，即使政府目前提出具體
日期，也未必可信，強調當局會審時度勢處理。（ｃｗ）
19/02/2020 14:13
【本港樓市】會否撤辣？陳帆：有需要時會採取適當行動
《經濟通通訊社１９日專訊》運輸及房屋局長陳帆在立法會回應議員質詢時表示，政府不同
時期推出的樓市「辣招」都有背後考量，以應對當時問題，政府會密切留意樓市發展，有需要時
會採取適當的行動。
地產及建造界石禮謙表示，擔心香港再出現大量負資產個案，促請政府撤回樓市「辣招」，
並要求當局交代具體日期。陳帆稱，在疫情之下，很多事情都急速發展，即使政府目前提出具體
日期，也未必可信，強調當局會審時度勢處理。（ｃｗ）
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