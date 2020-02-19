【本港樓市】會否撤辣？陳帆：有需要時會採取適當行動

《經濟通通訊社１９日專訊》運輸及房屋局長陳帆在立法會回應議員質詢時表示，政府不同

時期推出的樓市「辣招」都有背後考量，以應對當時問題，政府會密切留意樓市發展，有需要時

會採取適當的行動。

地產及建造界石禮謙表示，擔心香港再出現大量負資產個案，促請政府撤回樓市「辣招」，

並要求當局交代具體日期。陳帆稱，在疫情之下，很多事情都急速發展，即使政府目前提出具體

日期，也未必可信，強調當局會審時度勢處理。（ｃｗ）

