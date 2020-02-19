《再戰明天》東盟和中國外長就肺炎疫情開緊急會，美公布失業數據

《經濟通通訊社１９日專訊》明早，東盟和中國外長就新冠肺炎疫情舉行緊急會議，美國公

布首次申請失業救濟金人數。



＊東盟和中國外長就新冠肺炎疫情舉行緊急會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早５：３０ａｍ，里奇蒙聯儲總裁巴爾金在杜克大學國

際與全球研究中心發表演說，主題為「新貨幣政策框架：為何現在？」

１２：４５ａｍ，明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利出席一場農業會議的問答環節。

明日，歐盟２７國開會討論２０２１－２０２７年預算。

明早１１：３０ａｍ，東盟和中國外長就新冠肺炎疫情舉行緊急會議。中國外長和菲律賓外

長會後將舉行聯合新聞發布會。

明晚８：１５ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞在當地舉行的一場銀行監管會議發

表主旨演講。６：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯講話。



＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布１月失業率，料由５﹒１％升上５﹒２％；就業

人口增長料由２﹒９萬降至１萬。

明午４：３０ｐｍ，香港公布１月綜合消費物價指數，年率料由２﹒９％升上３﹒１％。

明晚９：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數，料由２０﹒５萬升上２１萬；連續

申請失業救濟金人數料由１６９﹒８萬增至１７１﹒７萬。

１１：００ｐｍ，歐元區公布２月消費者信心指數，料由負８﹒１轉差至負８﹒２。同時，

美國公布１月領先指標，料由下滑０﹒３升上０﹒４％。



＊平保和希慎派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：希慎興業（０００１４）、卜蜂國際（０００４３）、中

國平安（０２３１８）和聯想集團（００９９２）等。（ｈｏ）

